Tekačevo: Štirikratni umor brez glavnega dokaza!

Z maskirno kapo, ki so jo našli na kraju zločina, so z razvojem forenzike dobili pomemben odgovor: iz bioloških sledi, ki so bile prej prešibke za obdelavo, so z modernejšo tehnologijo iz majhnega vzorca izdelali DNK-profil tretjega sostorilca. In kako to vedo? Ker ta profil ne ustreza osebama, ki sta bili doslej že preverjeni. To potrjuje, da so bili v Tekačevem najmanj trije storilci. Nova sled pa seveda pomeni, da imajo pred seboj težko delo, osredotočiti se morajo na iskanje še neznane osebe in opraviti primerjavo. Improvizirana maskirna kapa je narejena iz odtrganega rokava puloverja, ki so ga tudi našli na kraju dogodka. Storilec je rokav zvezal, naredil odprtine za oči in masko nataknil na glavo ter tako pustil biološko sled. Informacija, kdo je nosil ta pulover, bi preiskovalcem seveda prišla še kako prav.

Enaindvajset let po grozljivem zločinu v Tekačevem pri Rogaški Slatini, ko so pod streli neznanih storilcev umrli 73-letni, njegova ženater njuni podnajemnici, 36-letnain njena 17-letna hčerka, sojenje edinemu obtožencuše ni končano. Vprašanje je, ali se bo sploh nadaljevalo.V sodnem maratonu, ko je bil Kamenik enkrat obsojen, drugič oproščen, so tretje in četrto sojenje prekinili zaradi obtoženčeve odsotnosti. In ves ta čas se zapleta okrog glavnega dokaza, športnih copat, ki naj bi pustile sledi na kraju zločina. Naši forenziki so namreč trdili, da so Kamenikovi copati pustili sledove, izvedenci iz treh držav pa so omajali te trditve. O Kamenikovi krivdi nihče ni prepričal sodišča.Ko so v nedeljo, 4. marca 1997, v Tekačevem v hiši številka 9 našli štiri mrtve, se je začela ena najobsežnejših preiskav, ki se še vedno vrti le okrog edinega obtoženca Kristijana Kamenika, ta pa sodišču še več let ne bo dosegljiv. Preiskava poteka ves čas, a policija o njenem poteku ne obvešča javnosti, edini odgovor je, da na primeru še delajo. Nič ali skoraj nič se ne ve o morebitnih sostorilcih. Priče so namreč videle tri osebe, ki so se usodnega dne približevale hiši v Tekačevem.Žrtve so bile ustreljene iz neposredne bližine s pištolo znamke Makarov. Gospodarju Poharcu so celo nadeli lisice. Na kraju morije so našli maskirno kapo. Dvajset dni po zločinu so preiskovalci sporočili, da naj bi morilci odnesli obilen plen: okoli milijon mark in nekaj kilogramov zlata. O tem se še krešejo mnenja, saj gre zgolj za domnevo, trdnih dokazov o bogastvu Štefana Poharca, kolikor nam je znano, ni.Mnogi so prepričani, da je bil primer Tekačevo že na začetku precej zavožen. Preiskava naj bi bila v nekaterih elementih površna, zgodilo se je nekaj začetniških napak, ki so vrgle senco na celotno delo kriminalistov. Ti so v nedeljo, 27. aprila, 1997, aretirali takrat 25-letnega Kristijana Kamenika iz okolice Slovenskih Konjic.Na sojenjih so se različni izvedenci ukvarjali z njegovimi športnimi copati. Je bil v Tekačevem ali ne? Biološke sledi oziroma izdelani DNK-profili s kraja zločina jasno kažejo, da sta bila storilca najmanj dva. Kmalu po zločinu se je pojavilo ime drugega možnega osumljenca,. Ta naj bi imel hrvaško državljanstvo in je izginil iz okolice Rogaške Slatine takoj po umoru, pozneje je Kamenik priznal, da Vukasa pozna, ves čas pa vztraja, da v Tekačevem ni bil nikoli. Bo resnica o tem le prišla na dan?Naši preiskovalci so Vukasa odkrili v nemškem zaporu in se z njim pogovorili. Sostorilstva seveda ni priznal, dokazov pa tudi ni bilo. Je pa zanimivo, da se je Vukas leta 2011 znova pojavil v Sloveniji. Po izgonu iz Nemčije se je namreč brez dokumentov znašel v domu za tujce, imel je prepoved vstopa v schengenske države. Preiskovalci so izkoristili priložnost in se z njim spet pogovorili o primeru Tekačevo. Brez uspeha.Leto zatem se je s ponarejenim potnim listom spet znašel v Rogaški Slatini! Presenetil je s privolitvijo v poligrafsko testiranje, na tem pa je padel! Branil se je, da je bil v času zločina na Češkem, česar pa ni mogel dokazati. Vukas ima zelo majav alibi in še ostaja možni osumljenec. Ker pa ni bilo trdnejših dokazov, so ga po postopku poslali v Srbijo, kjer je dobil državljanstvo. A indici o Vukasovi udeležbi pri zločinu ostajajo. V preteklosti so ga že obravnavali v zvezi s preprodajo ukradenih avtomobilov in nelegalno prodajo alkoholnih pijač. Ni pa nam uspelo izvedeti kaj več o poznanstvu med Vukasom in Kamenikom, ki ga je slednji potrdil.Eden pomembnih podatkov za nadaljnje postopke je vprašanje poznanstva med Poharcem in Kamenikom, o čemer bi morda lahko kaj povedaliz Rogaške Slatine, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi trgovanja z orožjem. Prav pri Poharcu naj bi imel skladišče blaga, tudi nekaj orožja na podstrešju domačije naj bi pripadalo F. Š. Poharc je bil lovec in je imel nekaj pušk in smodnika za polnjenje nabojev, prostor pa naj bi za skladiščenje posojal tudi znancu iz Rogaške Slatine. Ta je kot priča nastopil tudi na sojenju Kameniku, kjer pa je odločno zanikal njuno poznanstvo. Vendar obstajajo ljudje, ki pravijo, da bi ga glede tega lahko postavili na laž. Na žalost pa se zaradi slabih izkušenj nočejo izpostavljati.Neizpodbitno pa drži, da je bil F. Š., ki je bil v času zločina dokazano daleč od doma, tesno povezan s Poharcem, poznanstvo s Kamenikom pa zanika. O tem bi lahko kaj povedal Milan Vukas, ki naj bi v času, ko je v bližini Rogaške Slatine skrival ukradene avtomobile, večkrat obiskal F. Š., tja pa naj bi zahajal tudi Kamenik.Pred kratkim je s celjskega sodišča prispela novica, ki je nekatere razveselila, druge pa neprijetno presenetila. Sodnik je namreč iz tekačevskega kazenskega spisa izločil odredbo o hišni preiskavi na Kamenikovem domu. Takrat so zasegli športne copate, ki so za tožilstvo ključni dokaz. Kamenikov zagovornik je namreč sodišče prepričal, da je bila hišna preiskava opravljena nezakonito, ker se je nanašala le na preprodajo orožja, zasegli pa so copate.Tožilstvo vztraja pri nasprotnem in se bo pritožilo. In če bo sodnikovo odločitev potrdilo še višje sodišče? Bo primer Tekačevo dokončno padel? Ne le da bo zločin verjetno ostal nepojasnjen, temveč bo Kristijan Kamenik za vse prestano lahko sprožil celo postopek za odškodnino. In komu bomo pripisali krivdo za neučinkovitost oziroma slabo delo in malomarnosti v postopkih? Deloma nedvomno policiji v začetni fazi, a glavni očitki gredo tožilstvu, ki usmerja delo policije. Zdi se, da se je prehitro oprijelo le enega dokaza, športnih copat, ki so ga dodobra omajali kar trije tuji izvedenci. Pričakovali bi, da bi tožilstvo ne glede na kronski dokaz odločno vztrajalo pri intenzivni preiskavi ter angažiranem iskanju drugih morebitnih dokazov. Tožilstvu vendarle ostaja še ena možnost: anonimna oziroma zaščitena priča. Toda namesto skrbnega varovanja informacije – kar je nerazumljiva šlamparija – je identiteta zaščitene priče nekako prišla na dan.Ko je Kamenikova obramba predlagala zaslišanje okoli štirideset prič, je tožilstvo napovedalo svojo pričo, ki je želela ostati anonimna, ker se je bala za življenje. Obramba je po vpogledu v kazenski spis temu nasprotovala z vnaprejšnjimi očitki, da gre za neverodostojno pričo! Osebo z zagotovljeno anonimnostjo, ki je bila pripravljena spregovoriti in pomagati pri razjasnitvi neznanih okoliščin, so torej prepoznali in jo brž zasuli z blatom. Tožilstvo naj bi ji zagotovilo zaščito, a zaradi nemarnega ravnanja z občutljivimi podatki so bili ti zlorabljeni.To, kar bi moralo ostati skrivnost, se je spremenilo v nevarno igro. Kajti zaznati je poskuse vplivanja na morebitne priče, ki naj bi nastopile v nadaljevanju procesa. Pritisk je mogoče razumeti kot grožnjo, če se priče ne odpovedo navzočnosti na sojenju ali če ne spremenijo obremenilnih izjav. Obvestila o tem, kdo bi lahko imel interes vplivati na priče, menda še zbirajo. A vse to poteka z medlo udeležbo tožilstva, za katero se zdi, da ni kos preiskavi ne zaščiti prič. No, nekaj aktivnosti v ozadju vendarle poteka. In kot se zdi, intenzivni kriminalistični preiskavi nasproti stojijo dejavne osebe, ki bi rade utišale priče.