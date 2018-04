Italijan se jima je kar usedel v avto

KOPER – Na PP Koper se je v torek ob 19. uri zglasila 55-letna ženska iz Kopra. Povedala je, da je sedela v svojem vozilu pred koprsko pošto na Kolodvorski, ko se je nenadoma neznanec usedel v njeno vozilo, zaklenil vrata, nato pa zahteval denar. Hotel ji je strgati torbico, nato še ključe vozila, vendar mu jih je strgala iz rok, pri tem pa dejala, da bo poklicala moža. Zatem je moški v italijanskem jeziku zahteval, naj mu odklene vozilo in ga spusti, nato pa pobegnil. Grozil ji je tudi z manjšim žepnim nožem. Policisti so ugotovili, da gre za državljana Italije, začasno prebivajočega v Kopru.

Ovaden zaradi dveh poskusov ropa

Ob 20.18 je na OKC poklicala 44-letna Koprčanka in sporočila, da jo je neznanec napadel v garažni hiši trgovskega centra na Ankaranski cesti v Kopru. Usedel se je v njeno v vozilo in ji hotel vzeti ključ vozila ter torbico in bil fizično nasilen do nje. Tja so bile poslane patrulje, saj je šlo, po podatkih sodeč, za istega storilca. Nekaj minut zatem so ga policisti tudi prijeli. Potrdilo se je, da gre za 35-letnega državljana Italije. Odredili so mu pridržanje, v vozilu druge oškodovanke pa so našli tudi njegov nož. Včeraj je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalni sodnici, ta pa je po zaslišanju zanj odredila pripor. Ob 20.00 je bil odpeljan v ZPKZ Koper.