Svetniku nož v trebuh

KOČEVJE, LJUBLJANA – Martin Brezar, 26-letni Rom iz Koblarjev pri Stari Cerkvi, se ne počuti krivega poskusa uboja znanega slovenskega bodibilderja in kočevskega občinskega svetnika, 35-letnega Saša Petka. Očitek na njegov račun sicer je, da ga je 1. oktobra 2017 nekaj minut pred eno uro zjutraj na terasi okrepčevalnice Osterman v Kočevju z nožem z ostro konico, dolžine rezila med devet in 10 centimetri, silovito zabodel v trebuh. Dva centimetra široki nož je Petku predrl trebuh in črevesje, preživel pa je le zaradi hitre zdravniške pomoči.

Pijan in zadet, ne pa agresiven?

Brezar krivde torej ne priznava, očitno bosta z odvetnikom Mihom Kuničem dokazovala, da je šlo za dejanje v silobranu. Pred kazenskim sodnikom okrožnega sodišča v Ljubljani Markom Češnovarjem se sicer obeta pravi veleproces, sojenje pa se bo začelo 26. marca. Samo tožilka Petra Lavrič je naštela kar 25 ljudi, ki bi jih rada zaslišala na glavni obravnavi, a tudi Brezarjev zagovornik pri tem ne zaostaja prav veliko.

Iz njunega besednega dajanja na včerajšnjem predobravnavnem naroku je bilo slišati denimo o pričah, ki bodo vedele povedati, ali je Brezar že pred očitanim kaznivim dejanjem z nožem zares opletal po kočevskih ulicah ter srebal iz litrskega viskija. Ena od prič naj bi natanko opisovala dogodek na terasi in v prid obrambi trdila, da se je Brezar le branil pred veliko močnejšim Petkom in da je bil tudi sam poškodovan.

Očitno je bila neka zasebna in poslovilna zabava pri Ostermanu, na katero je bil povabljen Petek, ne pa tudi Brezar, precej zanimiva. »Priče in oškodovanec so konzumirali različne stvari, v posledici pa se marsičesa ne spomnijo,« se je z odvetnikom pomenljivo strinjala tožilka.

Da se mora zelo malo dogajanja v lokalu in pred njim spominjati ravno svetnik v občini Kočevje, zato ne gre verjeti njegovemu obremenjevanju Brezarja, je namreč odločen odvetnik Kunič. »Poleg 1,8 promila alkohola je imel oškodovanec v kritičnih trenutkih v sebi še pet psihoaktivnih snovi, tudi kokain in ekstazi. Ta kombinacija pa povzroča stanje vzburjenosti, občutek neizmerne moči in vedenje v smeri agresije,« je prepričan Brezarjev zagovornik, po mnenju katerega bi bilo za Petka nujno postaviti izvedenca za psihiatrijo, ki naj oceni njegovo psihofizično stanje v prvi uri lanskega oktobra.

Tožilka pa je kar takoj ponudila take priče, ki po njenem vedo, da Petek »po naravi ni agresiven človek in da tudi kritičnega večera ni bil pretirano agresiven v posledici jemanja psihoaktivnih snovi. Ne trdim, da oškodovanec ni bil sposoben poškodovati obdolženca, a dosedanji postopek ni ponudil dokazov, ki bi potrjevale, da ga je.«

Na Povšetovi se je prepiral

Po predobravnavnem naroku so na sodniji proti Martinu Brezarju izpeljali tudi tajni disciplinski postopek za kaznovanje pripornika, torej je zagotovo nekaj moral ušpičiti v priporu na Povšetovi. Neuradno smo izvedeli, da zgodba govori o nekem nožu na omari sobe, v kateri je Brezar priprt, in o tem, da naj bi vanjo stopil pravosodni policist, s katerim naj bi se zapletla v precej vroč prepir. Ravno tega paznika pa naj Brezar ne bi maral, saj se poznata iz Kočevja, od koder naj bi bil doma.

Glede tega, česa vsega se v zvezi z bližnjim srečanjem z Brezarjem, s katerim naj bi se ruvala že v notranjosti lokala, na terasi pa je torej obležal zaboden in hudo ranjen, v resnici spominja Petek, tudi tožilstvo meni, da res bolj malo. »Oškodovanec priznava, in to je že večkrat jasno povedal, da je edina stvar, ki se je stoodstotno spomni, ta prizor pa ima še vedno vsak večer pred očmi, trenutek, ko ima obdolženec v roki nož in gre proti njemu.«

Sašo Petek je sicer že na včerajšnjem naroku v spis vložil premoženjskopravni zahtevek. Od Brezarja zaradi pretrpljenega strahu zahteva 3000 evrov, zaradi telesnih bolečin 10.000, zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti 8000 in zaradi skaženosti 2000 evrov. Skupaj to nanese 23.000 evrov odškodnine.