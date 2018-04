Študentovo smrt posnela nadzorna kamera?

Mediji so ga že pokopali

Včeraj je minilo 15 dni, odkar je pogrešan. FOTO: arhiv Slovenskih novic

Policija ga še intenzivno išče

Italijanski mediji trdijo, da je kamera posnela njegov padec z Zmajskega mostu, policija še preiskuje. FOTO: Mavric Pivk

25. marca so ga nazadnje videli, potem je izginil brez sledi.

Najdeni utopljenec ni bil Davide

Prav med intenzivnim iskanjem italijanskega študenta so v Ljubljanici v Vevčah našli truplo utopljenca. Ker policiji ni uspelo odkriti njegove identitete, so se obrnili na medije in prosili za objavo fotografije. Kot so nam povedali na PU Ljubljana, so nesrečnika takoj po objavi prepoznali svojci in se obrnili na policijo.

LJUBLJANA – Dobra dva tedna potem, ko so v ljubljanskem klubu K4 v nedeljo ob šestih zjutraj nazadnje videli italijanskega študenta, je njegovo izginotje kljub intenzivni policijski preiskavi še vedno ovito v tančico skrivnosti. Kot je znano, je bil 26-letni študent iz Ferrare v Ljubljani na izmenjavi, po njegovem izginotju pa ga ni nihče več videl. Zadnjič se je prijavil v družabno omrežje 23. marca, 25. marca, torej na dan, ko je izginil, pa je bil njegov telefon izključen. V Ljubljano je prišla njegova družina in nalepila veliko plakatov, s katerimi pozivajo ljudi, naj sporočijo, ali so ga slučajno videli, Davidejeva sestrapa je brata iskala tudi prek facebooka.A če je do zdaj obstajalo še nekaj upanja, da je Davide vendarle še živ, saj naj bi ga več ljudi opazilo na različnih krajih v Italiji, pa so se v italijanskih medijih ob koncu tedna pojavile nadvse žalostne vesti, ki so družini in vsem, ki so se trudili z iskanjem, upanje močno zmanjšale. Potem ko naj bi ga v prejšnjem tednu večkrat videli v Trstu in okolici, nekdo pa naj bi ga opazil med avtoštopom v Bellunu, so v nedeljo poročali, da naj bi slovenska policija pridobila videoposnetek, na katerem se vidi, kako je nesrečnik padel z mostu v reko Ljubljanico.»Z Zmajskega mostu je padel v reko, nato pa ni mogel več iz vode nazaj na breg. Poskušal se je oprijeti veje, vendar ga je odnesel rečni tok,« je zapisal lokalni spletni časopis estense.com iz Davidejeve domače Ferrare, njihove domneve pa so povzeli še drugi italijanski mediji. In še: »Čeprav slovenska policija še ni potrdila njegove smrti in tudi trupla še niso našli, vse okoliščine kažejo na to, da ni dvoma, da je utonil v Ljubljanici.«Medtem ko se po sosednji Italiji širijo žalostne novice, slovenska policija Davideja intenzivno išče in zavrača domneve o njegovi smrti. Kot nam je povedalas PU Ljubljana, navedb italijanskih medijev ne morejo komentirati, lahko le zanikajo, da bi našli truplo. »Preiskava še traja, zato o podrobnostih ne moremo govoriti, lahko pa potrdimo, da smo Davideja Marana opazili na kamerah, in temu sedaj sledimo.« Kot je še razložila, so ga intenzivno iskali s konjenico, slednimi psi, čolni in helikopterjem, včeraj pa so hoteli Ljubljanico preiskati še potapljači, vendar so morali akcijo zaradi premočnega toka prestaviti.Davide Maran žal ni prvi in edini tuji mladenič, ki je nesrečno končal v Ljubljanici ali brez sledi izginil. Tako so po šestih dneh iskanja junija 2014 našli golo truplo 29-letnega Nemca, bogatega igralca pokra, od 9. septembra 2016 pa pogrešajo nemškega študenta, ki je v nepojasnjenih okoliščinah izginil na Bledu.