Strupeni podlesek ubil še moža

Ob sumu zastrupitve takoj k zdravniku

Jesenski podlesek v nasprotju s čemažem ne diši po česnu in je tudi brez značilnega peclja.

32

ljudi se je v zadnjih 18 letih zdravilo zaradi zastrupitve.

Odpoved notranjih organov

LJUBLJANA – Sezona nabiranja čemaža se še ni dobro začela, ko smo mediji že poročali o prvi smrtni žrtvi. Sredi tedna je namreč umrla ženska, ki je skupaj z možem nabirala čemaž, po pomoti pa nabrala in pojedla jesenski podlesek. V petek je zaradi zaužitja strupene rastline umrl tudi njen mož.Zakonca sta pomoč zaradi zastrupitve poiskala že v ponedeljek, oba s tipičnimi znaki zastrupitve, s hudimi prebavnimi motnjami in bruhanjem vred. Na urgenco sta prinesla ostanke nabranih rastlin – zdravniki poudarjajo, da je to edino pravilno, ker zdravstveno osebje sicer ne more vedeti, zaradi česa bi bolnik utegnil imeti težave. Sprejeli so ju v Centru za klinično toksikologijo Interne klinike UKC. Kot so pojasnili v UKC, zastrupitev z jesenskim podleskom poteka v dveh fazah. Dve do dvanajst ur po zaužitju strupene rastline bolnikom postane slabo, bruhajo, imajo hude bolečine v trebuhu ter hudo drisko, ki je lahko krvava. V 24 do 72 urah po zastrupitvi nastanejo okvare srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pljuč. Pri bolnikih, ki preživijo prvo fazo zastrupitve, se nato po štirih do petih dneh zaradi zavrtosti kostnega mozga zmanjša število belih krvnih celic in število ploščic, zato se poveča nevarnost za okužbe in krvavitve. Po dveh do treh tednih jim izpadejo še lasje in dlake.V UKC Ljubljana so od leta 2000 zdravili 32 ljudi, ki so nabirali čemaž, domov pa prinesli strupeni podlesek, trije so umrli, zato vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljanaopozarja še na posebno previdnost. Jesenski podlesek je namreč smrten že v majhnih količinah, dovolj sta list ali dva oziroma deset do 50 gramov te rastline. »V primeru prebavnih težav po obroku divjih rastlin, predvsem po obroku čemaža, moramo vedno pomisliti na zastrupitev z jesenskim podleskom. Ob vsakem sumu na zastrupitev s strupeno rastlino priporočamo čimprejšnji pregled pri zdravniku v urgentni ambulanti. Rastlino ali njene dele oziroma ostanke vedno vzamemo s seboj k zdravniku, saj bodo tako v bolnišnici veliko lažje prepoznali rastlino in ustrezno ukrepali,« je poudaril Brvar. Bolniki pomoč običajno poiščejo v fazi hudega bruhanja in driske. »Takrat izpiranje želodca in podobne metode niso več učinkoviti. Zdravljenje je podporno, dobro je, da ljudje pridejo v bolnišnico čim hitreje in s seboj prinesejo ostanke zaužitih rastlin,« je še pojasnil Brvar.