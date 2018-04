Strah pri Jankoviću: Ubit boš po volitvah

LJUBLJANA – Po preplahu v središču Ljubljane na sedežu mestne občine, o katerem smo že poročali, je jasno, da so županugrozili.Na naše vprašanje o današnjem dogajanju na Mestnem trgu so odgovorili iz njegovega kabineta: »Na Mestno občino Ljubljana smo prejeli pošiljko s sumljivo vsebino, ki vsebuje tudi grožnje županu s smrtjo. Piše tudi 'samo ti kandidiraj /…/ in boš ubit takoj po volitvah'. Zaradi zagotavljanja varnosti smo nemudoma poklicali regijski center za obveščanje, ki je uvedel potrebne postopke.«Policija je potrdila, da so sprejeli vse potrebne ukrepe.Dodali so še: »Oseba, ki je bila v stiku s pisemsko pošiljko, je v karanteni.«Uprava za zaščito in reševanje je sicer poročala o terorističnem napadu