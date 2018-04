Stopili skupaj in ujeli roparja

V Mariboru je zlikovec taksista večkrat udaril in zahteval denar, nato pa mu zagrozil, naj si ne drzne poklicati policije.

Predlani sta v Domžalah taksista napadla Gašper Pavlič in Jaka Flis, sojenje še ni končano. FOTO: Dejan Javornik

34 let je bil star napadalec.

MARIBOR – Včeraj okrog pol druge jutranje ure je nič hudega sluteči taksist v Mariboru ustavil 34-letniku in ga odpeljal do Mariborskega otoka. Ko sta prispela na cilj, je moški nenadoma brez razloga napadel voznika, ga večkrat udaril v obraz in zahteval denar. Prestrašeni taksist, ki ga je nasilnež lažje ranil, mu je izročil nekaj evrskih desetakov, kar pa 34-letniku ni bilo dovolj. Od taksista je zahteval še avtomobilske ključe, moški mu jih je izročil, ko se je ropar prepričal, da taksist ne bo poklical policije in ga prijavil, pa mu je ključe vrnil. Taksist je delno upošteval napadalčeve grožnje in ni poklical policije, je pa o incidentu obvestil svoje kolege taksiste. Ti so nemudoma stopili skupaj in drug drugega obvestili, kaj se je zgodilo, nato pa poklicali policijo in jim, kolikor so le lahko, pomagali pri iskanju roparja, ki se je spravil nad njihovega sodelavca. Sodelovanje se je obrestovalo in taksisti so zlikovca okrog pol petih zjutraj izsledili in prijeli ter predali možem postave. Ti so ga pridržali, čaka ga kazenska ovadba.Poklic taksista pri nas postaja vse bolj nevaren, saj napadov na voznike ni malo. V Ljubljani sta lani poleti taksista, ki ju je sredi noči pobral na Kongresnem trgu, napadli ženski. Ko ju je pripeljal na želeno destinacijo, je ena od njiju potegnila nož in od njega zahtevala denar, druga ga je hotela nekaj ukrasti, ko jo je taksist hotel ustaviti, pa je staknil nekaj ureznin. Oktobra lani jo je, prav tako v Ljubljani, skupil taksist, ki je moška pobral v Mazijevi ulici. Zlikovca sta ga napadla in mu ukradla torbico z denarjem ter mobilnik. Leto prej pa bi se skoraj tragično končal napad na taksista v Domžalah. V Ljubljani je pobral dva mladca, ko bi v Domžalah morala poravnati račun, pa sta moškega napadla in večkrat zabodla. Policisti so ju kmalu izsledili in dvojica, 22-letniin 23-letni, je tudi že stopila pred sodnika. Prvi je obtožen poskusa uboja, drugi naj bi mu pomagal zbežati s kraja zločina, oba pa sta očitke zavrnila. Sojenje še ni končano.