Stephenu Casiraghiju ni uspelo s tožbo

LJUBLJANA – Od zahtevanih 260.000 evrov Stephen Casiraghi od države ne bo dobil nič, saj mu ljubljanske okrožne sodnice Dušane Bajc ni uspelo prepričati, da so bila v zaporu na Dobu 19. marca 2014 zoper njega protipravno in nezakonito uporabljeni prisilna sredstva in prisilno zdravljenje, s čimer naj bi bilo poseženo v njegove osebnostne pravice.

Tistega dne zjutraj se je prijavil za uporabo tuša, med potjo do kopalnice so ga seznanili, da bo moral v drugo sobo, saj je iz dotedanje večkrat provociral sojetnike in zaposlene. V kopalnici je povzročil razdejanje, zaradi česar je bil že obsojen na sodišču v Trebnjem (zaradi poškodovanja tuje stvari na 6 mesecev zapora).

Pravosodni policisti so najprej proti njemu sprožili solzivec, nato so ga zvlekli iz kopalnice in ga prestavili v sobo za osamitev. Ker se ni umiril, mu lisic tri ure niso odstranili, na koncu so mu vbrizgali še pomirjevalo. Kot je sklenila sodnica, so bila prisilna sredstva uporabljena zakonito, ker je obstajala realna nevarnost, da bi napadel paznike. Drugega milejšega ukrepa, da bi se ti lahko zavarovali, niso imeli. V njegove osebnostne pravice tudi niso posegli, saj so bila pomirjevala nujno potrebna. Iz sodbe sledi, da bi njegovo psihično zdravstveno stanje lahko ogrozilo njegovo zdravje. Prav tako ni bil sposoben objektivno razumeti pomena svojega zavračanja medikamentozne zdravstvene oskrbe, zato njegova privolitev po zakonu ni bila potrebna. Da ni šlo za noben špric beton, ampak za splošno terapijo za umirjanje, je na pravdanju povedala že psihiatrinja ​Kristina Tine Šelb. Casiraghi se bo na sodbo najverjetneje pritožil.