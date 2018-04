Stanovalca po gašenju požara v bloku odpeljali z rešilcem

IDRIJA – Nekaj pod 12. uri so policiste obvestili o požaru v stanovanju stanovanjskega bloka v Idriji.



Stanovalec (25) je pri gašenju vdihaval strupeni dim, zato so mu prvo pomoč na kraju nudili tamkajšnji gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali na preventivni pregled v ZD Idrija. Od tam so ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, poroča PU Nova Gorica.



Natančen vzrok požara policisti še ugotavljajo. Po trenutnih ugotovitvah je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Znaki morebitnega kaznivega dejanja do zdaj niso bili ugotovljeni, zato bodo idrijski policisti na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.