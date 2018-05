KRŠKO – V četrtek okoli dveh ponoči so neznanci na Cesti 4. julija v Krškem poškodovali bankomat, nameščen na zunanji steni prodajalne. Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so na še neugotovljen način povzročili eksplozijo na bankomatu in se po eksploziji z vozilom zaleteli v vrata prodajalne. Odtujili so denar in pobegnili z osebnim avtomobilom.



Nadaljuje se intenzivna kriminalistična preiskava.