Srbe zaposlovala na črno in jim grozila?

Šefica Lojzka na roke

Tožilci dopolnili ovadbo

ROGAŠKA SLATINA – V minulih letih so nekatera slovenska podjetja, ki so pošiljala delavce na delo v Nemčijo, prišla v časopise – žal ne zaradi delovnih uspehov onkraj meja, ampak zaradi zapletov, ko so delavci denimo na vsem lepem ostali sredi gradbišč in brez denarja. Postopki policijskih in pravosodnih organov praviloma tečejo počasneje od resničnega življenja; pred dnevi nas je iz Nemčije poklical, srbski državljan, ki je delal za slovensko podjetje.»Leto in pol sem delal za zakonca, ki imata podjetja Fil Mounting,Ivan Ferčec, s. p., ter na Hrvaškem še Ferčec j., d. o. o.,« je uvodoma pojasnil gospod Čamagić. Kot preddelavec oziroma vodja delavcev je delal na več gradbiščih po Nemčiji: »Včasih smo spali kar v vozilih, v sobi 4 x 4 metre nas je spalo šest, nismo imeli denarja za hrano.« Čeprav naj bi se ves čas zapletalo že pri osnovnih razmerah, je menda počilo šele pri denarju. »Do danes nismo dobili vsega, za kar smo bili dogovorjeni,« pol leta po koncu dela trdi Čamagić.Zgodba je v javnost prišla jeseni, ko je Čamagić s slabim ducatom delavcev prišel v Slovenijo, srečanje z (zdaj že nekdanjimi) delodajalci pa so zaznamovali prepir in grožnje. To je potrdila direktorica dveh družinskih podjetijFerčec, le razlage vpletenih se bistveno razlikujejo. Čamagić trdi, da mu je lastnik podjetijFerčec grozil, podjetnikova žena pa trdi: »V pisarno so prišli trije delavci in oni so napadali nas. Delavci so nam odtujili kombije in tri dni spali v njih. To smo prijavili,« razlaga Alozija Ferčec, katere telefonsko številko so imeli delavci shranjeno pod šefica Lojzka.Ta podatek ni nepomemben, saj je med delavci in Ferčečevima potekalo intenzivno dopisovanje prek SMS-sporočil. V njih se, recimo, razkrije, da je Čamagić prejemal plačila za druge delavce: »Dobil si preveč vplačil za druge ljudi. Drugo moramo na roke,« se glasi prevod enega izmed sporočil.Med podrobnostmi, ki so po razkritju dogajanja med tujimi delavci in Slovencema prišle na plan, je bila tudi objava Avtopralnice Ferčec na facebooku, ki je v daljšem zapisu pojasnila stališče zakoncev Ferčec ter na fotografijah objavila posnetke nakazil delavcem: nakazila so prihajala tako z računa Fil Monting kot tudi računa Ivan Ferčec, s. p., in zasebnega računa Alojzije Ferčec. Ta pravi: »S svojega računa sem nakazovala, ker so se mi ljudje smilili. Hotela sem biti dobra, dobrota pa je sirota.«Ko so dogajanje po objavi v srbskih medijih povzeli tudi na eni izmed slovenskih televizij, je podjetje Fil Monting decembra lani dobilo izredni pregled inšpekcije za delo; ta je podjetju izdala zgolj opozorilo zaradi kršitve, saj je direktorica Ferčečeva inšpekciji pojasnila, da se je televizijski prispevek nanašal na delavce, ki so zaposleni v podjetju Ferčec j., d. o. o., iz hrvaškega kraja Pregrada, ki leži par kilometrov vzhodno od Podčetrtka in naše meje.Nakazila delavcem so prišla tudi z računa Ivan Ferčec, s. p., pri tem pa je zanimiv podatek, da je bil ta s. p. izbrisan iz poslovnega registra 12. septembra lani, nakazila pa so bila poslana 10 dni po izbrisu s. p. iz registra. Delavci so na koncu policiji prijavili zakonca Ferčec, onadva pa sta vložila prijavo proti Čamagiću in še enemu slovenskemu državljanu.S celjske policijske uprave, ki je pristojna za primer, nam je predstavnica za stike z javnostmiodgovorila, da so podali kazensko ovadbo zoper dve osebi, osumljeni storitve kaznivega dejanja zaposlovanja na črno: »Osebi sta v neugotovljenem času, do 30. 11. 2017, v nasprotju s predpisi zaposlili najmanj sedem tujih delavcev brez ustreznih dovoljenj za delo.« Omenjeni delavci so za obe ovadeni osebi opravljali dela v Sloveniji in tudi v tujini. Trbulinova še dodaja: »Zoper enega od njiju smo podali še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje po 1. odstavku 135. člena KZ-1.«Zadeva je zdaj na okrožnem državnem tožilstvu v Celju, njegov vodjapa pojasnjuje: »V navedeni zadevi smo dne 6. marca 2018 prejeli dopolnitev kazenske ovadbe. Zadeva je sedaj še v fazi sprejemanja državnotožilske odločitve, zato vam več informacij o stanju zadeve ne moremo podati.« Čanagić trdi, da niso dobili celotnega plačila, Alojzija Ferčec pa pravi: »Dosti več denarja so dobili, kot so delali. Moja vest je čista.«