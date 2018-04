ČRMOŠNJICE – Ob 16.50 so otroci v gozdu med Starimi Žagami in Črmošnjicami v občini Dolenjske Toplice naleteli na ročno bombo italijanske izdelave, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne.



Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.