Špesa klicali doktor, trener 15-letniku vbrizgal sporna sredstva

Sam vbrizgal 15-letniku

Zdravstveni delavec Špes naj bi sam vbrizgal sporno sredstvo, domnevno doping, 15-letnemu fantu. Atletu, ki mu je mama hotela pomagati. Poklicala naj bi Špesa in mu povedala, da je fant anemičen in da ima premalo železa. Zato naj bi mu omenjeni osumljeni kar dvakrat vbrizgal iroprem.

Ma. M.

Tudi profesionalni športniki

Doma imel 40 različnih zdravil

Sledi na Hrvaško

Da so vezi dopinške naveze Šalamun-Špes segale tudi na sosednjo Hrvaško, so potrdili slovenski kriminalisti, ki so sodelovali z varnostnimi organi naših južnih sosedov. Že lani, ko so hrvaško maratonko Danijelo Kuno suspendirali zaradi dopinga, so se širile informacije, da je z njo povezan prav Igor Šalamun. Zanimivo pa je, da je Boris Špes v dopingu insajder. Leta 2011 je uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Doping v severovzhodnem delu Slovenije kot splošen družbeni problem in nevarnost za zdravje ljudi.

Boris Špes naj bi večino zdravil odnesel s pljučnega oddelka mariborske bolnišnice na Pohorju, kjer je zaposlen vrsto let. FOTO: Aleš Andlovič

Majhna verjetnost za tretjo osebo

»Nekateri uporabniki so čutili stranske učinke, a se je vse končalo srečno.

MARIBOR – Nekaj dni po izbruhu dopinške afere, povezane z zdravstvenim delavcem Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in mariborskim atletskim trenerjem, se strasti še vedno niso umirile. V petek sta oba, 35-letniin 52-letni, stopila pred preiskovalnega sodnika, ta je za oba odredil pripor. Špes, medicinski delavec, mora v redni pripor, Šalamun pa bo na začetek sojenja počakal v hišnem.Medtem ko je vodja mariborskih kriminalistovna posebni novinarski konferenci razlagal o kaznivih dejanjih nekdanjih izvrstnih slovenskih atletov, smo izvedeli, da sta se Boris Špes in Igor Šalamun prav v tem času iz oči v oči srečala s preiskovalnim sodnikom. Na ovadbi, ki so jo preiskovalci prinesli na sodišče, je zapisanih kar 21 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu ter škodljivih sredstev za zdravljenje in prometa z njimi. Enajst naj bi jih medicinski delavec Boris Špes in njegov trener Igor Šalamun zagrešila skupaj, deset se jih očita samo zaposlenemu na oddelku za pljučne bolezni na Pohorju.Preiskovalci so bili nekdanjemu tekaču na dolge proge Šalamunu in njegovemu dobavitelju Špesu za petami že od septembra lani. Prvi mariborski kriminalist Robert Munda je včeraj posredno potrdil, da so osumljenima prisluškovali. »Odjemalci so se zanašali na to, da imajo opraviti s profesionalci. Tako so enega od vpletenih (Borisa Špesa, op. p.) celo naslavljali z doktor, čeprav se ve, da to sploh ni,« je razložil Munda in takoj nadaljeval: »S strani tajnega policijskega delavca je prišlo do odkupa in sredstvo je bilo plačano. V tem primeru je bilo za en tretma z darbepoetinom plačanih 500 evrov.«Kdo so bili odjemalci goljufive dvojice? Preiskovalci so zaznali, da niso bili samo rekreativci tisti, ki so izkoriščali storitve Igorja Šalamuna in njegovega pajdaša Borisa Špesa. »Odjemalci so bili tudi posamezni profesionalni športniki, njihovi trenerji in rekreativci. Ti so iskali možnost za optimiranje njihovih telesnih sposobnosti. Vsi vpleteni pa so bili tako ali drugače povezani z atletiko in drugimi vzdržljivostnimi športi. Tam pri izčrpavanju telesa začne primanjkovati železa,« je še pojasnil Munda. A ni bil darbepoetin edino prepovedano sredstvo, ki so ga našli, sta ga pa osumljena ponujala v obliki zdravila aranesp 500. Treba je poudariti, da gre za zdravilo za injiciranje, kar je treba nujno opravljati v zdravstveni ustanovi, saj se lahko pojavi reakcijski šok in je treba v najslabšem primeru takšnega pacienta celo oživljati. »Nekateri uporabniki so čutili stranske učinke, a se je vse končalo srečno,« je še pristavil Robert Munda.Zanimivo je, da je prav zaradi prepovedanega darbopoetina konec marca letos padel, aktualni državni prvak v polmaratonu. Ali je bil povezan z mariborsko dvojico, se bo pokazalo po policijski preiskavi. Poleg zdravila aranesp 500, ki ga je tajni policijski delavec celo odkupil, pa so med hišnimi preiskavami pri Borisu Špesu odkrili pravo skladišče zdravil. »Ni običajno, da medicinski delavec pri sebi doma hrani 40 različnih zdravil,« se je čudil Robert Munda. Tako so zasegli zdravila, kot so dexamethason, ki vsebuje nedovoljeno snov v športu deksametazon, pa apaurin, ki vsebuje diazepam, ter morfin in helex, ki vsebujeta celo prepovedano drogo alprazolam. Zato obema osumljenima očitajo tako prekupčevanje s prepovedanimi snovmi v športu kot z drogami.Preiskovalci so prepričani, da je domala vse prepovedane snovi na svojem delovnem mestu kot zdravstveni delavec na pljučnem oddelku UKC Maribor priskrbel Boris Špes. Tudi zato in ker je doma hranil celo skladišče verjetno ukradenih zdravil, se je preiskovalni sodnik odločil, da zanj odredi pripor, njegovega pajdaša pa je poslal v hišni pripor. Sicer obstaja še majhna verjetnost, da bi zdravila izvirala od katere tretje osebe, a je na podlagi informacij skoraj zagotovo, da so bile vse prepovedane substance v športu in tudi droge odtujene iz UKC Maribor. »Za nekoga so to velike, za UKC Maribor morda običajne, za neko tretjo zdravstveno organizacijo pa celo zanemarljive količine. A domnevamo, da je večji del teh substanc pridobljenih na delovnem mestu enega od osumljenih,« je sklenil Robert Munda.Grozi jima do 23 let zapora. Za neupravičeni promet s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu je zagrožena kazen od najmanj pet do največ 15 let, za kaznivo dejanje proizvodnje škodljivih sredstev za zdravljenje in prometa z njimi pa do osem let zapora.