Soseda ju je rešila smrti v ognju

Gorela sredinska hiša

Nič hudega sluteč sta spala

Kratki stik

KOPER – V Zabavljah, naselju v Mestni občini Koper, ki ima po lanskih podatkih statističnega urada vsega 26 prebivalcev, znamenitost te vasi pa je ogromen, skoraj tisoč let star hrast, se je v petek zjutraj zgodila huda tragedija. Požar je v celoti uničil stanovanjsko hišo, dom treh ljudi, zares malo pa je manjkalo, da bi šteli smrtne žrtve, nam je povedal vodja gasilske intervencije Gasilske brigade Koper»Gasilci Gasilske brigade Koper smo v petek ponoči okoli 2.15 prejeli klic o požaru v stanovanjski hiši. Na kraj dogodka je odšlo osem gasilcev s tremi vozili, poleg nas pa so pri gašenju pomagali člani PGD Movraž in PGD Babiči. Ob prihodu je bilo ugotovljeno, da gori sredinska vrstna hiša, ena izmed treh. V času požara sta v njej spali dve osebi, če ju ne bi zbudila soseda, ki je prva opazila ogenj in poklicala gasilce, bi se dogodek v desetih minutah končal s smrtnimi žrtvami,« je pojasnil Cepek in še, da sta bili obe osebi izpostavljeni močnemu dimu, ker sta ga toliko vdihnili, so obe odpeljali v izolsko bolnišnico.Cepek je še povedal, da je o višini povzročene škode težko govoriti, je pa visoka, ogenj je hišo popolnoma uničil, česar niso odnesli zublji, je uničil dim. Hiša ni več primerna za bivanje, je potrdil ter dodal, da je bila intervencija končana okoli pol sedmih zjutraj.Zakoncain, ki štejeta prek 60 let in imata tri otroke, tudi vnučke, sta med požarom nič hudega sluteč spala. Njun sin, ki edini živi z njima in v teh krajih slovi kot odličen avtomehanik, je v tisti noči spal pri svojem dekletu. Drugi sin Anice in Josipa je v Ljubljani, hčerka pa ima svojo družino in ravno tako ne živi v domači hiši.Kakšna sreča je, da je bila njihova soseda, ki je hotela okoli druge ure zjutraj ugasniti svoj računalnik, budna in da je skozi okno opazila odsev ognja ter zagledala strašen prizor – sosedovo hišo v ognju, toda Anice in Josipa ni bilo od nikoder. Takoj je poklicala gasilce, stekla k sosedoma in vztrajala, dokler ju ni zbudila.Pretreseni sin Boris, s katerim smo se pogovarjali v petek zjutraj, je povedal, da sta oče in mama še vedno v bolnišnici.Čeprav uraden vzrok požara še ni znan, nam je Cepek iz JZ GBK povedal, da je najverjetnejši vzrok kratki stik, do katerega je prišlo na ugasnjenem pralno-sušilnem stroju. »Zagorelo je na hodniku, v prvem nadstropju objekta, ogenj pa je potem zajel celotno hišo. Ta družina je izgubila popolnoma vse,« žalostno sklene.