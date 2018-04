Smrtonosna rastlina vzela tudi moža

Previdno pri nabiranju

Primerjava listov čemaža in jesenskega podleska. FOTO: Ktf

Zastrupitev z jesenskim podleskom poteka v več fazah:

– prva faza: od 2 do 12 ur po zastrupitvi ljudem postane slabo, bruhajo in imajo bolečine v trebuhu ter hudo drisko, ki je lahko krvava;

– druga faza: od 24 do 72 ur po zastrupitvi pride do okvar srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pljuč;

– tretja faza: pri pacientih, ki preživijo prvi fazi zastrupitve, se po štirih do petih dneh zaradi zavrtosti kostnega mozga znižata število belih krvnih celic in število ploščic, zato se poveča nevarnost za okužbe in krvavitve – po dveh do treh tednih izpadejo še lasje.



Kolhicin zavre delitev celic in prizadene vse organe. Posebnega zdravljenja za zastrupitev z jesenskim podleskom ni, protistrup pa trenutno testirajo na živalih.



LJUBLJANA – Zastrupitev z jesenskim podleskom je bila usodna tudi za moža ženske, ki je umrla v četrtek. Zakonca, ki sta se s smrtonosno rastlino zastrupila v ponedeljek popoldne, ponoči pa sta iskala pomoč v UKC Ljubljana, sta umrla. Zastrupila sta se z jesenskim podleskom, rastlino, ki je na las podobna čemažu. Na nevarnost in previdnost pri nabiranju čemaža, ki je po videzu zelo podoben rastlinam, kot so šmarnice, čmerika in jesenski podlesek, ki pa v nasprotju s čemažem niso užitne oziroma so lahko celo usodne, so danes opozorili tudi v ljubljanskem UKC., vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo interne klinike UKC Ljubljana, je po zadnjem primeru smrti zaradi zastrupitve z jesenskim podleskom povedal, da imata čemaž in jesenski podlesek podobne podolgovate liste, »​zato so zamenjave pogoste in žal lahko tudi usodne za nabiralce ter njihove sorodnike in prijatelje«.Od leta 2000 so v centru za klinično toksikologijo in farmakologijo zdravili 32 takih bolnikov. Trije so zaradi zastrupitve z jesenskim podleskom umrli, »​saj jesenski podlesek vsebuje močan strup kolhicin, ki je že v majhnih odmerkih smrtno nevaren«. Količina podleska, ki je lahko že smrtno nevarna, sta dve rastlini ali od 10 do 50 gramov.Od leta 2015 so v sklopu 24-urne toksikološke službe prejeli še 34 klicev zdravnikov iz vse Slovenije, ki so obravnavali bolnike zaradi suma na zastrupitev z jesenskim podleskom, ker so imeli prebavne težave po obroku »čemaža«, je še povedal Brvar.Zastrupitve s čmeriko niso smrtne. Bolniki začnejo bruhati običajno že po pol ure, nato pa se pojavijo težave z živčevjem, predvsem z motnjami vida, utrip se upočasni, mogoča je tudi izguba zavesti. Čemaž je lahko zamenjati tudi s šmarnico, a se to v Sloveniji po Brvarjevih besedah tako rekoč ne dogaja.V primeru suma na zastrupitev s strupeno rastlino čim prej obiščite zdravnika v urgentni ambulanti. Zaužito rastlino ali njene ostanke vedno vzemite s seboj k zdravniku, saj bodo tako v bolnišnici lažje prepoznali rastlino in ustrezno ukrepali.