Slutil, da je njegov sin vpleten v Tičev umor

Nataša ne verjame, da bi Gašper Cakiću zagrozil z nožem. FOTO: mediaspeed

Sin ni nestrpen do homoseksualcev, trdi Nenad Cakić. FOTO: Boštjan Celec

Alkohol in kokain

Leta 2015 je komaj polnoleten nogometni vratar in boksar Stefan Cakić po uspešno opravljeni maturi odšel v tujsko legijo, leto in pol pozneje po vrnitvi domov pa naj bi se popolnoma spremenil in se začel vdajati alkoholu ter kokainu. Nekajkrat naj bi zabredel v težave. Med enim od incidentov v lokalu je poklical policijo in potem grozil, da bo šel z nožem nad policista, nato pa ga pozival, naj ga ustreli. Odpeljali so ga v psihiatrično bolnišnico. Tudi nekaj dni pred tragičnim dogodkom naj bi Stefan poklical policijo, ko je menda razgrajal pri svojem stricu in ga je policija odpeljala.

LJUBLJANA – Dokazni postopek proti 21-letnemu Ljubljančanuje skoraj končan in še ta mesec bo najverjetneje izvedel, kakšna bo sodba v imenu ljudstva. Če bo spoznan za krivega uboja priljubljenega dramskega igralca, mu bo izrečena kazen med pet in 15 leti zapora. Že pred začetkom procesa je do nas pricurljala informacija, da bi se vse skupaj lahko končalo že na predobravnavnem naroku; če bi namreč Cakić krivdo priznal, bi tožilkazanj predlagala 12 let zapora. Vendar pa naj o taki kazni obtoženec in njegov zagovornikne bi hotela niti slišati. Zdi se jima odločno previsoka.Vse priče, ki jim je nameraval v tej tragični zgodbi prisluhniti veliki okrožni kazenski senat sodnika, so sicer že bile zaslišane, nazadnje včeraj najbližji Cakićevi sorodniki.Že prej se je senat odločil, da na glavno obravnavo ne bo vabil nekdanje žene Gašperja Tiča in matere njunih dveh otrok, prav tako igralke, zato so prebrali njeno izpoved pred preiskovalno sodnico. V tem postopku je (tudi po nepotrebnem) veliko govora in umazanih podrobnosti na temo spolne usmerjenosti, in da, Nataša je vedela, da je bil Gašper biseksualno spolno usmerjen. Vedela je tudi, da uživa alkoholne pijače, glede uživanja mamil pa naj bi ji zaupal, da jih tu in tam vzame v družbi prijateljev.Sicer pa tudi ona o Gašperju pripoveduje tako kot vsi, ki so ga poznali: »Bil je zelo romantična in nežna duša, vsem je rad pomagal. Bil je zelo brihten in duhovit. Ni bil nasilen, ne do mene ne do otrok, pa tudi do kogar koli drugega ne.«Njegovega krvnika Cakića ne pozna. O tem, kaj se je dogajalo med njim in Gašperjem v usodnem jutru 18. junija lani, ko je mladenič z nožem večkrat usodno zabodel 44-letnega igralca v njegovem stanovanju, pa Nataša kajpak ne more vedeti.Toda dvomi o zagovoru obtoženega, da naj bi njen mož najprej z nožem zagrozil Cakiću, nato pa naj bi mu ga ta izpulil in v afektu storil, kar je pač storil. In čeprav obtoženec trdi, da se večine dogajanja v Tičevem stanovanju ne spominja in da se je nenadoma zbudil z občutkom, da je bil spolno zlorabljen, je o vsem skupaj nekoliko več povedal že na dan zločina. Na inštitutu za sodno medicino, kjer so mu odvzeli telesne tekočine, je namreč dejal, da sta se po prihodu v stanovanje slekla in Tič naj bi ga prisilil, da vzame dve črtici kokaina, da ga ne bi bolelo. »Šel sem po kozarec vode, rekel sem mu, da si tega ne želim. Gospod je šel po nož.« Oba sta bila pijana in pod vplivom kokaina.Ena od verjetnih tez tožilstva je, da je Cakić sprva privolil v trenutke nežnosti, potem pa se je v njem nekaj prelomilo, zato je pograbil nož in v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti umoril Tiča.Toda člani Stefanove družine ob ugibanjih o njegovi spolni usmerjenosti zatrjujejo, da je ta heteroseksualna. Njegov očeje tako odgovoril, ali je pri sinu kdaj opazil istospolna nagnjenja. »Nikoli. Bom dal kar primer, da ko bo državljan Slonokoščene obale dobil zlati kristalni globus v smučanju, takrat bo tudi moj sin istospolno usmerjen.«Toda, tako oče, sin zagotovo ni nestrpen do istospolno usmerjenih ljudi, »to je nemogoče, saj kot varnostnik že 11 let in pol delam v klubu na Metelkovi, kjer so geji in lezbijke, in od mene je lahko slišal le realno zgodbo, dostikrat je bil tudi pri meni v službi, imel je kontakte z geji in lezbijkami, sprejemal je to drugačnost. Bil je široko usmerjeno vzgojen.«In kako je Nenad izvedel, da je bil sin vpleten v uboj Gašperja Tiča? Bilo je v nedeljo, nekaj ur po zločinu, bil je na nekem pikniku. Pobrskal je po spletu in prebral, »da je 20-letnik ubil Tiča. Vedel sem, da ga je sin poznal, star je bil 20 let, to sranje – kokain – pa deluje kot tempirana bomba. Takoj sem odšel domov po ženo. Nič ne stane, če vprašaš na policijo. Odšla sva na Policijsko postajo Moste se pozanimat, ali je najin sin v kakšnem sporu z zakonom. Potrdili so.«Stefan naj sicer ne bi imel resne punce, »je pa imel dekleta«, pravi njegov bratin pribije: »Tega zagotovo ne bi naredil, če ne bi bil napaden.« Enako razmišlja tudi njuna mati: »Kolikor kot mama poznam sina, sem prepričana, da ne bi reagiral tako, če ne bi bil napaden.«