Slovo od nekdanjega politika: srce je obstalo

MARIBOR – V 84. letu je v soboto zaradi zastoja srca v Mariboru umrl nekdanji politik Jože Florjančič. Bil je eden najvišje pozicioniranih mariborskih politikov v nekdanji Jugoslaviji. Med drugim je po njegovi zaslugi Maribor dobil RTV-center, na spletni strani poroča Večer.



Florjančič se je rodil 9. januarja 1935 na Otočcu. Leta 1977 je diplomiral na Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Kot so sporočili iz Regionalnega RTV centra Maribor, je bil marca 1979 izvoljen za predsednika odbora za njegovo izgradnjo. To je bilo zelo zahtevno obdobje, v katerem je veljala prepoved negospodarskih investicij v nekdanji skupni državi in po Florjančičevi zaslugi so Regionalni RTV center zgradili.



Med letoma 1963 in 1966 je bil Florjančič sekretar občinskega komiteja ZKS Maribor Tezno. V začetku 70. let preteklega stoletja je napredoval v slovensko nacionalno politiko in bil predsednik odbora za družbenoekonomske odnose skupščine Socialistične republike Slovenije, kasneje sekretar mestnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v Mariboru med letoma 1977 in 1980.

Sledile so državniške funkcije. Najprej je bil podpredsednik izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije (1980–1982) in zvezni sekretar za finance v Beogradu do leta 1983. Bil je torej nekakšen finančni minister Jugoslavije, v času ko je bila predsednica izvršnega sveta Milka Planinc.