Skrivnostna izginotja v Ljubljani

Nihalo kaže na samomor

Odkar iščejo italijanskega študenta, so v Ljubljanici našli že dve trupli.

Truplo pri Fužinskem gradu

Drago Žarkovič je z nihalom ugotovil, da nesrečni Davide ni več med živimi in da je v Ljubljanici. FOTO: Dejan Javornik

Kam izginevajo Ljubljančani?

Vse kaže, da je padel ali skočil z Zmajskega mostu. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Policija išče sprehajalca s psom

Policija prosi sprehajalca s psom, ki sta bila v nedeljo, 25. 3. 2018, ob 6.30 na Petkovškovem nabrežju, da pokličeta interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Center 01 475 0600.



Sprehajalka je srednje postave, temnih las, spetih v čop. Nosila je očala s črnim okvirjem, oblečena je bila v črno daljšo bundo, segajočo do kolen, na ramenih je nosila nahrbtnik z neznanim vzorcem. Moški, ki je spremljal žensko, je prav tako srednje postave. Oblečen je bil v rdečo bundo z odsevnimi trakovi (na rokavih črne črte, del pod pazduho prav tako črne barve), na glavi je imel črno kapo, nosil je očala. S seboj sta imela psa na povodcu. Pes je bele barve z daljšo dlako, večje rasti, lahko bi šlo za mladiča mešanca med komodorjem in neznano pasmo. Sprehajalca sta hodila po Petkovškovem nabrežju od Resljeve proti Vrazovemu trgu, nato pa zavila na most proti Ambroževemu trgu.

LJUBLJANA – Tretji teden že mineva od skrivnostnega izginotja italijanskega študenta, a tako policija kot njegova družina še vedno tavata v temi in iščeta odgovore, kaj je doletelo 26-letnika, ki so ga nazadnje videli v nedeljo, 25. marca, ob šestih zjutraj pri klubu K4 na Kersnikovi. Je bil žrtev kaznivega dejanja? Je zamenjal identiteto in odpotoval na drug konec sveta? So ga ugrabili? Je po nesreči padel v Ljubljanico in utonil?A če je njegovo izginotje za za vse zdaj še zelo skrivnostno, jeiz Maribora prepričan, da se je nesrečnemu študentu zgodilo nekaj res groznega – da je storil samomor, in sicer naj bi skočil v reko in utonil. »Ni bilo nasilno dejanje in ni po nesreči padel v reko, ampak je nalašč skočil v reko, in to z namenom samomora,« je prepričan. Nihalo sicer ne velja za najbolj zanesljivo metodo, a vendar je 79-letni upokojeni obrtnik, ki se že več let ukvarja z ugotavljanjem resnice o nekaterih usodnih dogodkih z uporabo nihala, prepričan, da se ne moti. Nihalo je najprej pokazalo, da nesrečnik ni več živ in da je utonil v Ljubljanici, nato pa je preizkusil še, kaj se mu je zgodilo in kaj je razlog njegove smrti.»Nihalo je močno pokazalo na samomor, in ne na nesrečo ali nasilno dejanje. Trdim tudi, da bi si policija zelo veliko pomagala, če bi govorili z njegovim osebnim zdravnikom ali če bi pridobili njegov zdravstveni karton. Potem bi postalo veliko bolj jasno, kaj se mu je zgodilo,« še zatrjuje Drago Žarkovič, ki je še pred nekaj leti verjel le znanstveno dokazljivim podatkom, potem pa po naključju ugotovil, da nihalo deluje. A kako to, da lahko iz Maribora ugotovi, kaj se je zgodilo v Ljubljani? »To ni problem, nihalo kaže po vsem svetu,« še razloži.Čeprav je po vsem, kar je znanega o skrivnostnem izginotju, res bolj malo možnosti, da bi bil pogrešani še živ, se njegova družina verjetno oklepa še zadnjega upanja. Še vedno je v Ljubljani in še vedno so vidni plakati, na katerih prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o njem, da to sporočijo policiji. Ta je v tem, tretjem tednu od izginotja še bolj okrepila iskanje. Kot smo že poročali, so Davideja, ki prihaja iz Ferrare, italijanski mediji že skoraj pokopali, saj so poročali, da se je utopil v Ljubljanici. Pri padcu z Zmajskega mostu naj bi ga celo posnele varnostne kamere, in tudi to, kako je padel v reko, poskušal splezati na obrežje, pa ni mogel, in kako se je držal za vejo, a ga je močan tok odnesel s seboj. Na policiji so to zavrnili in pojasnili, da so ga kamere res zaznale, vendar niso še mogli povedati, ali res pri padcu, morda skoku, v Ljubljanico ali samo med hojo po Petkovškovem nabrežju.So pa na PU Ljubljana zaprosili za pomoč, in sicer so pri iskanju pogrešanega na posnetkih z nedelje zjutraj ob 6.30 na Petkovškovem nabrežju, kjer so opazili tudi Davideja, zagledali sprehajalca – moškega in žensko s psom, in ju prosili, ali bi se javila na policijo. Kot smo izvedeli, se do včeraj ni še nihče javil.Davideja so iskali s slednimi psi, helikopterji in s čolni, včeraj in v sredo pa so se osredotočili na bregove Ljubljanice. »V sredo ga je policija iskala s pomočjo Gasilske brigade Ljubljana na Ljubljanici pri Fužinskem gradu, danes (v četrtek) pa v Vevčah, od zapornic do izliva v reko Savo, in to po reki s čolnom in tudi po kopnem,« je povedalas PU Ljubljana. Pri iskanju je celo za nekaj časa kazalo, da bo skrivnost kmalu razrešena, saj so policisti in gasilci GBL pri pregledu reke pri Fužinskem gradu našli truplo. A je bilo po opisu in značilnostih na truplu precej hitro vidno, da naj ne bi šlo zanj, z gotovostjo pa bo identiteta znana po opravljeni analizi.Truplo za zdaj še neznanega moškega je že drugo, ki so ga od Davidejevega izginotja našli v Ljubljanici. Tridesetega marca so namreč v Vevčah našli utopljenca, tega so po objavi fotografije prepoznali svojci. V tem času v Ljubljani pogrešajo še dva v nenavadnih okoliščinah izginula moška, oba Ljubljančana. Dva dni, preden so nazadnje videli Davideja Marana, so pogrešili 38-letnega, že od 27. februarja naprej pa ni nobenega sledu niti o 32-letnem. Ta je izginil v res nenavadnih okoliščinah, tik preden je izpuhtel, so ga videli, kako je nag hodil po cesti proti Savi. Pri tem so ga nekateri celo posneli, nihče pa ni pomislil, da bi ga ustavil in mu pomagal, saj so bili prepričani, da gre za stavo.Mnogi so prepričani, da vsekakor ne gre za naključja in da so trupla in nenavadna izginotja nekako povezana med seboj. Spomnimo se na primer treh pogrešanih študentov iz Maribora,in, vsi so se rodili leta 1995 in bili zlati maturantje, ki so v nepojasnjenih okoliščinah leta 2016 končali v Dravi, istega leta, in to aprila, so po enem mesecu iskanja mrtvega našli v Ljubljanici 18-letnega študenta. Takrat se je veliko govorilo o psihoaktivni substanci, ki po užitju ustvari občutek gorenja, zato žrtev ohladitev poišče v vodi ali se sleče, govorice o tej drogi pa niso potihnile vse do danes.