S terencem napadel redarja na pločniku

NOVO MESTO, ČRNOMELJ – »Tega nisem storil namerno in dejanje obžalujem. Danes sem prvič na sodišču, tokrat tudi prvič v kazenskem postopku, in nikoli nisem še nikomur storil nič slabega, prav nasprotno. Če je le mogoče, ljudem pomagam, tudi finančno. Na primer pomagam družini s štirimi otroki iz Hrvaške, ki se ne more sama preživljati,« je na novomeškem okrožnem sodišču dejal 46-letniiz Črnomlja, ki je pred slabima dvema letoma poskrbel za odmeven incident, ko je s svojim terencem zapeljal nad občinskega redarja, ko mu je ta spisal kazen zaradi nepravilnega parkiranja.Na sodišču je dejanje priznal in se pokesal, čeprav je mimogrede pripomnil, da ima zadeva ozadje, o katerem pa ni želel govoriti. S priznanjem je sprejel ponudbo novomeškega višjega državnega tožilcaeno leto zapora, kazen pa bo lahko, kot je predlagal tudi Šukljetov zagovornik, odslužil z družbenokoristnim delom, to pomeni, da bo podjetnik družbeno koristen 730 ur. »Zapor predlagam glede na težo kaznivega dejanja, šlo je namreč za napad na uradno osebo, pa tudi posledice bi bile lahko precej hujše,« je predlog obrazložil tožilec.Zgodilo se je 9. junija 2016 v Črnomlju. Občinski redar je nadziral mirujoči promet na Kolodvorski in opazil nepravilno parkirano vozilo znamke Hummer, ki je poleg pločnika zapiralo del ozke ceste. Sprva redar, kot je ta povedal v preiskavi, ni ukrepal, saj je predvideval, da je voznik le skočil na pošto, zato je šel naprej po ulici in opravil še dva postopka; enemu vozniku je napisal obvestilo o prekršku, drugi postopek pa je končal z ustnim opozorilom.A ko se je redar čez četrt ure vrnil do službenega vozila, je opazil, da je hummer še vedno nepravilno parkiran. Ker torej ni šlo za kratkotrajno kršitev, se je odločil, da opravi postopek, takšna je namreč praksa. Poslikal je avto, sprintal obvestilo in že stopil do avta, da bi listek pustil na steklu, ni pa opazil, da je v avtu voznik, ki je v tistem odprl vrata. Voznik, šlo je torej za Šukljeta, je, kot je po dogodku povedal redar, začel vpiti, zakaj mu je spet napisal kazen in da ve, kdo stoji za tem. Potem je še kričal, da ga bo zgazil s terencem ali s traktorjem, pa da ga bo ustrelil, ter da ve, kje živi.Redar ga je večkrat pozval, naj se umiri, mu celo ukazal, naj preneha groziti, in mu obrazložil, zakaj je napisal listek, saj je z vozilom oviral vožnjo drugih vozil na ozkem prehodu, in ko ga je tretjič opozoril, naj preneha, se je odločil, da tega ne bo več poslušal, zato mu je obvestilo o prekršku pustil na vratih vozila, se obrnil in odšel peš na drugo stran banke. Šuklje naj bi za njim kričal, da ga bo zgazil, potem pa je z vozilom obrnil in sunkovito zapeljal za njim, in sicer v smeri, kjer je na prehodu za pešce stal redar. Ta je stal pri rdeči luči semaforja pri prehodu za pešce, ko je zaslišal zvok hummerja, in še preden se je prižgala zelena luč, da bi lahko šel čez cesto, je hummer zapeljal na pločnik proti njemu. Na srečo je redar sunkovito odskočil za drog javne razsvetljave in se izognil nesreči.Redar, ki Šukljeta do tedaj še nikoli ni imel v postopku, je na sodišče priglasil premoženjskopravni zahtevek v znesku 4500 evrov, večina se nanaša na duševne bolečine. Šuklje zahtevka (za zdaj) še ni priznal, sicer pa je za preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 4. točki zagrožena kazen od enega do petih let.Delo redarja je zagotovo pestro. Njihovo posredovanje v kraje, kjer delujejo, prinaša več reda na javnih površinah, hkrati pa veliko hude krvi pri tistih, ki so zavoljo reda udarjeni po denarnici. In zgodi se, da komu popustijo živci. Kot je povedalvodja medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, so se podobni napadi na redarja v Beli krajini že dogajali. Eden hujših se je zgodil v Črnomlju pred približno petimi leti, ko je voznik nepravilno parkiral vozilo. Redar mu je dal več možnosti, da vozilo parkira drugam, voznik tega ni upošteval, zaradi česar ga je želel redar kaznovati, v tistem pa je voznik z vozilom sunkovito zapeljal proti njemu ter ga z avtom zadel v desni bok in komolec. Na Okrožnem sodišču v Novem mestu je bil voznik spoznan za krivega in pravnomočno obsojen na pol leta zapora.»Pri kršitvi redarstvo tudi oceni težo kršitve. Ni namreč enako, če nekdo parkira svoje vozilo na mestu za invalide ali na pločniku ali pa mu poteče čas parkiranja za kako minuto. Če je kršitelj na kraju dogodka pred izdajo obvestila o prekršku, stremimo k opozarjanju, in ne k sankcioniranju. Se pa dogaja, da določeni kršitelji opozoril ne upoštevajo in ponavljajo prekrške, v takem primeru opozorila ne pridejo več v poštev. V letu 2017 smo na območju Bele krajine izdali 838 plačilnih nalogov, opozoril pa kar 3181,« je dodal Kastelic in sklenil, da redarstvo ugotavlja bistveno boljše stanje na območju mirujočega prometa, kot je bilo pred časom.