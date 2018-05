Rop v Ljubljani: prodajalki je grozil s pištolo

LJUBLJANA – V četrtek okoli 18. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o ropu na Povšetovi ulici v Ljubljani. V trgovino je vstopil zamaskiran storilec in od prodajalke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z grožnjo in predmetom, podobnim orožju (po vsej verjetnosti bi lahko šlo za imitacijo pištole sive barve), so sporočili iz PU Ljubljana.



Ropar je iztrgal blagajniški predal z gotovino in zbežal. Visok je okoli 165 cm in suhe postave. Oblečen je bil v črno jakno s kapuco na glavi, obraz je imel zamaskiran s črno kapo z izrezom za oči, na rokah pa je imel rokavice. V ropu ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 600 evrov škode. Policisti preiskavo nadaljujejo.