Razkrivamo, kdo je zakuhal incident v državnem zboru

»Zanj nismo državljani RS«

Samo govejo salamo, puranjo salamo. Sploh ni, da imamo jedilnike, to je čista laž. Pridite za en teden, to so zgodbe in zgodbe.

Policijsko posredovanje

Vidergar: To je sramota

LJUBLJANA – Že večkrat smo slišali, kako slabe razmere so v slovenskih zaporih. Mnogi opozarjajo nanje, pred kratkim pa smo prejeli še klic enega od zapornikov, ki nam je potarnal, da so bolj uboge tudi porcije hrane: »Kradejo nam iz ust. Sram jih je lahko.« Klic smo prejeli pred nekaj dnevi, 9. aprila. Takrat je zapornik, ki se nam je predstavil z imenom, tudi pojasnil, da je del po njegovih besedah izredno skromnega nedeljskega kosila, zrezek, poslal predsedniku državnega zbora: »Meso sem lepo zapakiral in ga poslal predsedniku državnega zbora in upam, da ga bo gospodjutri dobil.«»Kot 'šnito' salame dobili govedine za kosilo. Krompir in juha. Krompirja za dve žlici, malo hrena, juha in solata. Ni bilo tri žlice za v usta. Koliko je bilo mesa, to pa prosim vas, da poslikate in posnamete in potem poveste po televiziji, ali je primerna in dostojna človeka in ali je bilo pismo, ko smo pisali o prošnji za usmrtitev , upravičeno.«Zakaj zrezek pošilja predsedniku državnega zbora, ne denimo predsedniku države? »sem pisal, ampak za njega nismo državljani RS,« je odvrnil.A še preden je zapornikova mesna pošiljka šla na pot, se je zataknilo. Bila je namreč pretežka, zaradi česar je počakala, da pošiljatelj doplača razliko. Zapornik je tistih nekaj centov dodal in nas v sredo obvestil, da je zrezek tokrat vendarle šel na pot.Naslednji dan, to je v četrtek smo okoli 11. ure poslali vprašanja v državni zbor, naslovljena na predsednika državnega zbora. Zanimalo nas je, ali je zapornikov zrezek že prejel, prosili smo ga za komentar na velikost in za mnenje o razmerah v slovenskih zaporih. Odgovor državnega zbora smo dobili po 16. uri, in sicer iz službe za odnose z javnostjo. Zapisali so: »O zrezku ne vemo ničesar.«Zanimivo pa je sledeče: v državnem zboru se je včeraj zgodil incident. Policija je javnost okoli 11. ure obvestila, da so v v hramu demokracije prejeli sumljivo pošiljko . Po prvih nepreverjenih podatkih naj bi šlo za prah. Takoj so zaprli polovico Šubičeve ulice, na kateri stoji parlament, stekla je akcija policistov in gasilcev ter drugih služb, ki sodelujejo v takšnih postopkih. Zaradi stika s pisemsko ovojnico je bilo med 10.30 in 15.05 v karanteni pet oseb. Pošiljka je bila zavarovana in predana uslužbenkam veterinarske fakultete, ki sta poskrbeli za zavarovanje in transport ovojnice z vsebino na inštitut za mikrobiologijo veterinarske fakultete, kjer so opravili analizo. Rezultat? Test na antraks je bil negativen, v kuverti pa so našli zrezek . Ja, šlo je za zrezek in dopis zapornika Jožeta Vidergarja, ki je zgolj želel opozoriti na razmere v zaporu.Danes smo tako vnovič naslovili ista vprašanja na predsednika državnega zbora. Od tam so odgovorili, da je bila pošiljka dana v preverjanje, še preden jo je predsednik DZ prejel, zato so nas po podrobnejše informacije preusmerili na policijo: »Ostalih vprašanj ne moremo komentirati, ker situacije v zaporih iz prve roke ne poznamo.«Vidergar nas je danes ponovno poklical. Policijska akcija zaradi poslanega zrezka ga je nekoliko presenetila, a obiska policistov zaradi omenjenega primera še ni dobil. Vnovič nam je potarnal zaradi hrane v zaporu: »Včeraj bi morali videti kosilo. To je sramota.« Meni, da mora javnost izvedeti resnico, saj mnogi sanjajo, da zapornikom kar »kure letajo« in imajo na izbiro sedem menijev. A to preprosto ni res, pravi Vidergar.