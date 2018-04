Psičko Cerarjeve Anuše raztrgal mešanec

PU Koper je v ponedeljkovem obvestilu za javnost zapisal, da je v vasi Palčje večji pes do smrti pogrizel psičko, s katero je bil lastnik na sprehodu. Za lastnika psa so policisti izvedli hitri postopek in napisali poročilo na veterinarsko inšpekcijo, z inšpektorata pa sporočajo, da uradnega obvestila še nimajo: »Območni urad UVHVVR Postojna do zdaj ni prejel prijave oz. odstopa zadeve ali uradnega obvestila o dogodku, zato zadeve trenutno ne moremo komentirati,« je sporočil Matjaž Emeršič z Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.



PALČJE - Naselje Palčje, od Pivke oddaljeno kakšnih sedem kilometrov, leži v zgornji Pivški dolini, obdano z valovitimi kraškimi travniki in pašniki. Tod je v nedeljo zjutraj okoli sedme ureodpeljal na sprehod osemletno psičko yorkshirsko terierko Tito.Bila je zdrava in razigrana, čakalo jo je še nekaj lepih, brezskrbnih let, pričakovana življenjska doba yorkshirskih terierjev je namreč 15 let. Toda usoda je hotela, da je Tita končala svojo pot na najbolj boleč in krut način, le 200 metrov od hiše, v kateri sta jo čuvala Silvo in, očim in mati psičkine lastnice, tiskovne predstavnice Cerarjeve stranke SMC. Tita je bila v Palčjah na daljših počitnicah, medtem ko se je njena štiričlanska družina z dvema hčerkama selila z Brezovice v Novo mesto.S Silvom sta se kot že tolikokrat odpravila na sprehod, obred, ki je bil običajen trikrat na dan: zjutraj, opoldne in zvečer. Ko je Silvo v roke prijel povodec, je bilo psičko milo gledati, kako se je veselila, vedela je namreč, da sledi brezskrben potep. V nedeljo pa skrbnik in psička nista prišla daleč. Zgodilo se je pri hiši Palčje 50. »Tita se je z očimom sprehajala na povodcu ob cesti, ko je z dvorišča hiše pritekel velik pes in jo napadel,« nam je pojasnila še vedno pretresena Anuša Gaši.