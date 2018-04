Psa bi jo raztrgala, rešil jo je skavt

Poškodbe je srednješolec dobil po hrbtu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Srednješolec v bran

Triletni nemški bokser FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tole je ostalo od jakne 19-letnika.

Kar kakšnih 15 minut sem se boril z njima. A mi ni žal, da sem posredoval.

Psa razglasili za nevarna

Kot so sporočili z inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, bo policija ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi glede opustitve fizičnega varstva psov in bo na Območni urad UVHVVR Novo mesto posredovala zapisnik policije o dogodku. »Inšpekcija UVHVVR je uvedla postopek razglasitve obeh psov za nevarne, kar pomeni, da mora biti pes na javnem mestu na povodcu z nagobčnikom oziroma zaprt v ograjenem prostoru z ograjo visoko najmanj 1,8 metra,« so pojasnili in dodali, da sta bila v dogodek vpletena dva psa, eden naj bi bil pasme nemški bokser, nazadnje cepljen proti steklini maja 2016 in registriran v centralnem registru psov (CRPsi). Za drugega psa pa skrbnik, po navedbah policije trdi, da se je priklatil k njemu in ni zaveden v centralnem registru psov. Zanj bo moral skrbnik poskrbeti tako za registracijo kot za cepljenje proti steklini,« so še sporočili.

ŠENTJERNEJ – Da se lahko že napačen gib ali poteza sprevržeta v pravo nočno moro in da psom, sploh če sta skupaj dva ali več, ni povsem za zaupati, se je pokazalo v soboto v Šentjerneju. Jutranji dogodek se je končal z dvema poškodovanima, ki sta pomoč iskala na urgenci.Ko smo v ponedeljek popoldne obiskali lastnika psa, je tri leta star nemški bokser, ki sliši na ime Tor, le milo gledal iz svoje kletke. »Prava igračka je, tudi otroci se igrajo z njim celo v kletki, je pravi družinski pes, ki nikomur nič noče, tudi odraščal je z otroki,« pove lastnik, ki kar ne more verjeti, kaj se je zgodilo štirinožcu, da je postal napadalen, prepričan je, da je bil izzvan, saj ni še nikoli nikogar napadel. »Če bi bil agresiven, ga niti ne bi imeli,« je dodal.V kletki je Toru še nedavno delal družbo mešanec. Sam je prišel k hiši pred nekaj dnevi in lastnik Tora se je odločil, da bo poskrbel še za tega prišleka. V soboto zjutraj, ko lastnika ni bilo doma, se je bratovo dekle odločilo, da psa pelje na sprehod na bližnji travnik, a ko se je želela z njima vrniti domov, je nista ubogala, ampak sta jo napadla.»Trije skavti smo šli nekaj pred osmo po poljski poti, ko smo slišali, da ženska na travniku kliče na pomoč. Psa sta skakala po njej in jo grizla po nogah. S prijateljem sva šla proti njim, živali pa sva začela odganjati. Štirinožca sta preusmerila pozornost na naju, tako da se je ženska lahko umaknila, potem pa sta začela renčati name in me napadati. Brcal sem ju in ju poskušal odriniti z rokami, a sta skočila name in me podrla na tla, potem sta me začela z zobmi grabiti za peto. Našel sem kamen in vsakega nekajkrat udaril, tudi prijatelj je tolkel s kamnom, a ni nič pomagalo, v tistem pa je klice na pomoč slišal sosed, saj se je vse dogajalo le 50 metrov od strnjenega naselja. Večjega psa je, ko me je grizel za nogo, zagrabil od zadaj in ga umiril, to pa je očitno vzelo pogum tudi mešancu,« je sobotni dogodek opisal 19-letnik, ki jo je v napadu najbolj skupil.»Kar kakšnih 15 minut sem se boril z njima. A mi ni žal, da sem posredoval. Bolje da sem jih jaz dobil, kot da bi žensko raztrgali,« je pogumno pripomnil srednješolec iz okolice Šentjerneja, ki je poškodovan po obeh rokah in obeh nogah, rane ima tudi po hrbtu, zobje mešanca so segli celo po njegovem obrazu. Večinoma gre za raztrganine, ki so jih najprej oskrbeli na urgenci. Imel je srečo, da je imel oblečene dolge hlače in jakno, njegova oblačila pa so povsem raztrgana. »Nikomur nič ne zamerim, kaj takšnega se lahko zgodi vsakemu. Sicer imamo tudi mi psa in živali imam rad,« je dodal mladi sogovornik, ki ga je takoj, ko se je v soboto vrnil iz bolnišnice, obiskal lastnik psa, se mu opravičil in mu ponudil pomoč.Dogodek so obravnavali tudi policisti, ki so o napadu obvestili pristojni Vurs. »Okoliščine policisti še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi skladno z določili zakona o zaščiti živali ukrepali zoper lastnika psov,« je sporočilas Policijske uprave Novo mesto.Omenjeni dogodek je znova potrdil, da za nobenega psa, pa naj bo še tako miroljuben, ljubek in prijazen, ne moremo dati roke v ogenj, da ne bo nikoli pokazal svoje divje narave. Težava je toliko večja, če sta kosmatinca dva, saj delujeta krdelno, kar lahko pomeni, da ju je toliko težje obvladati, in kadar ni zraven lastnika, ki bi ga pes 100-odstotno poslušal, je lahko problem. In v takšnem primeru, ko nas lahko pograbi panika, z vpitjem situacijo le poslabšamo, saj se pes lahko čuti še močnejšega, ker misli, da ima podporo. Pes še kako občuti, kakšne volje je lastnik, kar lahko pokaže tudi tako, da se postavi v obrambni položaj, sicer pa tudi naši štirinožni prijatelji dajejo informacije o svojem počutju, tudi o tem, da se ne počutijo dobro, problem je le v tem, da ljudje teh informacij ne znamo brati.