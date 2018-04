Prodal mu je kokain, nato streljal za njim

PIRAN – Piranski policisti so uspešno preiskali kaznivo dejanje proizvodnje prepovedanih drog in njihove prodaje ter grožnje, ki ju je utemeljeno osumljen 57-letni Pirančan, poroča PU Koper.



Policisti so 18. marca ob 1.55 prejeli obvestilo 41-letnega Koprčana, da je v Piranu kupil kokain od 57-letnega Pirančana, s katerim sta se nato sprla, pri tem pa je Pirančan s pištolo streljal za njim. Policisti so podrobneje izprašali prijavitelja, opravili pa so tudi več razgovorov z občani v Piranu. Zasegli droge in orožje Policisti so potrdili prijavo 41-letnega Koprčana in pridobili odredbo za hišno preiskavo na domačem naslovu osumljenca. Temu so 27. marca odvzeli prostost in s policisti koprske policijske postaje vodnikov službenih psov opravili preiskavo stanovanjskih in drugih prostorov, ki jih uporablja osumljenec v Piranu.



Ugotovili so, da je moški zaradi nadaljnje prodaje hranil več različnih prepovedanih drog, in sicer 133,6 grama kokaina, 1,3 grama heroina, 2,5 grama amfetamina in tri tablete po 10 miligramov apaurina. Prepovedano drogo, vključno s pripomočki za pakiranje prepovedane, tehtnico in denar, za katerega se utemeljeno sumi, da izvira iz kaznivega dejanja, je policija zasegla.



Med hišno preiskavo je bila zasežena tudi startna pištola, s katero je streljal. Najprej hišni pripor, nato zapor Po zaključku preiskave je bil moški s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku na okrožno sodišče v Kopru, ki mu je sprva odredilo hišni pripor, v nadaljevanju pa pripor v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, saj so ugotovili, da je osumljenec prodajal prepovedane droge številnim odvisnikom z območja Obale.