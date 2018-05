Priznal krivdo in izginil

Bo Roman Potočnik maja le prišel na sodišče? FOTO: Dejan Javornik

Brata Eljezi krivdo zavračata. Na fotografiji Edin. FOTO: MATEJ DRUŽNIK

2500

evrov škode so povzročili vlomilci.

LJUBLJANA – Bodo na prostor za priče do 11. maja, ko se bo nadaljevalo sojenje enojajčnima dvojčkomainzaradi storitve kaznivega dejanja velike tatvine v sostorilstvu, končno pripeljali? Do zdaj ga policisti niso našli prav nikjer. Uradno je še vedno prijavljen le na centru za socialno delo, njegov oče pravi, da ga že več mesecev ni videl. Niti ni v katerem od slovenskih zaporov.Tožilstvo si še najbolj želi videti Potočnika v sojenju bratoma Eljezi, saj bo mogoče prav on razkril največjo uganko te male sage, in sicer kdo je 12. decembra 2011 med 2. uro in 2.25 poleg njega še vlomil v pisarno družbe Žejn, d. o. o., v poslovni stavbi na Cesti na Kleče 12 v Ljubljani. Iskani je namreč septembra lani krivdo že priznal, sodišče pa mu je izreklo pogojno obsodbo šest mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo.Z do zdaj zaslišanimi pričami si tožilstvo ne more pomagati prav veliko. Tiste, ki bi morda lahko kaj vedele o storilcih, so namreč videle le njihove sence. Tožilstvu niso v veliko pomoč niti sledi DNK v zapuščenem vozilu lancia, ki so ga uporabljali nepridipravi. Med drugim so v njem našli desno delavsko rokavico in najlonske dokolenke, na katerih pa je po prepričanju tožilstva biološka sled enojajčnih dvojčkov Eljezi. Pa ne samo enega, ampak kar obeh. A kaj ko zaradi identičnosti DNK-profilov ni mogoče določiti, kateri od bratov je pustil sled. Oba sta krivdo že zavrnila.Potočnik je priznal, da je tiste noči vlomil skozi vhodna vrata omenjene poslovne stavbe, nato pa v zgornjem nadstropju, kjer ima sedež več gospodarskih družb, s tečajev snel vrata podjetja Žejn, premetal prostore in iz predala pisalne mize vzel kuverto, v kateri je bilo 100 evrov. Škode, ki so jo povzročili zlikovci, je bilo za 2500 evrov.