Pritožbi Jakupija in Alibabićeve zavrnili

KRANJ – Na kranjskem okrožnem sodišču so potrdili, da je Višje sodišče v Ljubljani v primeru jeseniške deklice zavrnilo pritožbeinter v celoti potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Sodba kranjskega sodišča je s tem postala pravnomočna. Jakupi že prestaja 21-letno zaporno kazen na Dobu, Alibabićeva pa bo 23-letno zaporno kazen začela prestajati po prejemu sodbe. Kranjsko sodišče je sodbo višjega sodišča prejelo 19. aprila in jo še istega dne odposlalo strankam.Alibabićevo in Jakupija je kranjska okrožna sodnicaseptembra lani spoznala za kriva več kaznivih dejanj surovega ravnanja in povzročitve telesnih poškodb, ki so julija 2016 vodile do smrti Sandine dveletne hčerkeSodnica jima je za vsa očitana kazniva dejanja izrekla enotno zaporno kazen – Alibabićevi 23 let, Jakupiju pa 21 let zapora – ter jima zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala pripor.Sodišče je, kot smo v Novicah že pisali, ugotovilo, da sta obdolžena od januarja do julija 2016 surovo ravnala z deklico, jo trpinčila ter ji povzročala telesne in duševne bolečine, kazniva dejanja pa sta storila v sostorilstvu, pri čemer je eden deklici zadajal poškodbe, drugi pa je to dopuščal. Oba sta do konca sojenja vztrajala, da nista kriva, krivdo pa sta prevalila drug na drugega ter na deklico. Njuna zagovornika sta vložila pritožbo zoper sodbo prvostopenjskega sodišča na Višje sodišče v Ljubljani, kjer je senat zadevo obravnaval 20. marca.