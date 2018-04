Prirejali lažne prometne nesreče, zavarovalnice oškodovali za 120 tisočakov

Zdravljenje lažnih poškodb je potekalo tudi s fizioterapijo pri izbranem fizioterapevtu ter po sistemu preskakovanja čakalnih vrst in fiktivnih vpisov obravnav. Nekateri "figuranti" so se fizioterapije za lažne poškodbe tudi dejansko udeležili.



KRANJ – Kranjski kriminalisti so kazensko ovadili osem oseb, ki jih sumijo prirejanja prometnih nesreč na območju Kranja z namenom goljufanja zavarovalnic za izplačilo odškodnin. Zavarovalnice naj bi tako v letih 2015 in 2016 oškodovali za več kot 120.000 evrov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.Šest organizatorjev in dva fizioterapevta so utemeljeno osumljeni, da so v letih 2015 in 2016 na škodo več zavarovalnic z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin na območju Kranja priredili sedem prometnih nesreč ter ponarejali zdravniško dokumentacijo, da bi ustvarili in tudi so ustvarili pogoje za uveljavljanje denarnih zahtevkov pri zavarovalnicah. Povzročena škoda zavarovalnicam zaradi odškodninskih zahtevkov znaša približno 85.000 evrov, še okoli 43.000 evrov odškodnin pa so zavarovalnice še pred izplačilom zadržale zaradi suma goljufij. Odškodnine so bile povezane s povzročeno škodo na vozilih zaradi trčenj in za simulirane telesne poškodbe. »Kazniva dejanja so se izvrševala zelo metodično ter z deljenjem točno določenih in realnih vlog. Po dva organizatorja sta za vsako od sedmih prometnih nesreč priskrbela po dve starejši vozili, dva voznika in običajno še po šest 'figurantov', ki so bili za plačilo manjše 'nagrade' v prirejenih okoliščinah pripravljeni sodelovati v prometni nesreči.«Voznika sta z običajnimi vozili vedno zvečer in na krajih, kjer ni večjega prometa, najprej sama namerno trčila, po dejanju pa sta kraj zapustila in ga prepustila 'figurantom', ki so bili v bližini in so prevzeli vloge voznika in potnikov. Situacije na kraju in ob prijavah so bile identične dejanskim nesrečam. Zato so policisti na kraju opravili ogled in vodili postopek. Prič zaradi lokacije nesreče in ure nikoli ni bilo. V vseh sedmih primerih so 'figuranti' dogodke prijavili kot prometne nesreče z materialno škodo, vendar je to veljalo samo do odhoda policistov. Organizatorja sta se po postopku namreč vrnila in vsak svoje 'figurante' odpeljala v različne zdravstvene ustanove, kjer so hlinili različne in vnaprej dogovorjene poškodbe.Osumljenim je bilo izvrševanje kaznivih dejanj sredstvo za preživljanje in lagodno življenje, so zapisali na policiji.