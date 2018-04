FOTO: 97-letni voznik z avtomobilom v hišo

Zakon veleva, da vozniki, ki dopolnijo 70 let, za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja potrebujejo zdravniško potrdilo, da so telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Obravnavani so kot vsi preostali vozniki, kar pomeni, da morajo za podaljšanje vozniškega dovoljenja opraviti zdravniški pregled. Voznike pregleda izbrani zdravnik, opraviti pa morajo klinični pregled. Ta obsega tudi pregled vida. Zdravnik lahko zahteva še dodatne preiskave in praktični preizkus vožnje. Vozniško dovoljenje se izdaja za obdobje pet let, veljavnost pa je lahko tudi krajša in omejena na rok, določen v zdravniškem spričevalu.

Brane Küzmič, inštruktor varne vožnje, pravi, da niso vsi starejši vozniki tudi nevarni vozniki.

DOMŽALE – Včeraj okoli 14.30 se je na Savski cesti v Domžalah zgodila prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana ena oseba. Policisti so ugotovili, da je 97-letni voznik osebnega vozila BMW vozil po Savski cesti od Dragomlja proti Ljubljanski cesti, potem pa zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču trčil v vogal hiše na Savski cesti. Voznik se je laže poškodoval, zato so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Kot so še zapisali na policiji, mu bo naknadno izdan plačilni nalog.Nesreča odpira vprašanje, kdaj je čas, da voznik za vedno odloži avtomobilske ključe. Pred leti je veljalo, da je pravi čas za t. i. vozniški pokoj trenutek, ko vam otroci ne zaupajo več svojih otrok. »To je težko reči, odvisno od posameznika,« poudarja inštruktor varne vožnje. »Nekateri so še pri 90 letih zelo fit, aktivni, tečejo, nekateri pa že pri 70 ugotovijo, da pri vožnji niso več samozavestni. Po mojem je najbolj kompetenten zdravnik oziroma strokovnjaki, kot so inštruktorji varne vožnje, ki morajo preveriti sposobnost voznika. Ne le da prevozi krog ali dva po poligonu, temveč se je treba s starejšim voznikom peljati dve, tri ure, da se vidi, kje so ključne šibke točke,« je prepričan Küzmič.Policija je v letu 2017 zabeležila 1891 primerov povzročiteljev prometnih nesreč, starejših od 64 let, ki so jo odnesli brez poškodb. Huje poškodovanih je bilo 88 povzročiteljev prometnih nesreč, lažje poškodovanih pa 283 povzročiteljev, starejših od 64 let. Bilo je tudi kar devet smrtnih žrtev. »Število starejših udeležencev v prometnih nesrečah se iz leta v leto povečuje. Policija sodeluje na različnih dogodkih, kjer starejšim predstavlja preventivne vsebine, namenjene varni udeležbi v cestnem prometu. AVP ima tudi projekt, ki je posebej namenjen ozaveščanju starejših udeležencev v cestnem prometu,« pojasnjujez Generalne policijske uprave.»Dvomim, da si lahko pri 97 sposoben voznik, sploh danes, ko je na cesti veliko več prometa, kot ga je bilo nekoč, ko se spreminja prometni režim in ko je na cesti tudi veliko predrznih mladih voznikov,« pravi Küzmič in dodaja, da so starejši vozniki veliko bolj previdni in s potrebnimi izkušnjami.Starejši vozniki lahko imajo težave s koncentracijo, gibljivostjo, vidom, upočasnijo se jim refleksi, vse to pa lahko vpliva na pravilen odziv na cesti, še dodaja sogovornik. »A to ne pomeni, da so vsi starejši vozniki tudi nevarni vozniki. Vam povem, da so lahko mladi na cesti nevarnejši,« še dodaja Küzmič.