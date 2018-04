LJUBLJANA – Policisti PU Ljubljana so bili v nedeljo okoli 15. ure obveščeni o kršitvi javnega reda in miru pri gostinskem lokalu na območju Tomačevega. Policisti so kršitelja prijeli in mu odvzeli prostost.



V dogodku je ena oseba utrpela lažje poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Zbiranje obvestil še poteka, več informacij bodo posredovali v kroniki dnevnih dogodkov, v dnevnem poročilu na spletni strani policije pa je dejanje obravnavano kot poskus uboja.