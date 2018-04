Pozor, tatica na pohodu. To je njen izgovor za prihod v hišo

TRŽIČ – Tržičan je v svojem stanovanju včeraj okoli 11. ure zalotil neznano žensko, ki se je izgovorila, da išče stranišče. Ko ji je že dovolil oditi, je ob pregledu stanovanja ugotovil, da je stikala po predalih. Z zamudo je nato dogodek prijavil policiji.



Opis storilke



Odtujila naj ne bi ničesar, gre pa za žensko, ki je stara med 40 in 50 leti. Ima kratke temne lase, ki so bili speti v čop, oblečena pa je bila v daljšo temno bundo.



Kot so ugotovili kranjski policisti, se je ženska v stanovanju nedvomno zadrževala zaradi izvršitve tatvine, »saj so podane točno take okoliščine, v katerih se izvršujejo tovrstna kazniva dejanja v stanovanjih in hišah«.



Storilci tako vstopajo v odklenjene hiše ali stanovanja, kjer iščejo zlatnino in denar, ko pa so zaloteni, se začnejo izgovarjati in iskati izgovore, zakaj so v prostoru, pojasnjujejo pri PU Kranj. »Nekatere kar naenkrat tišči na potrebo, drugi so se izgubili, tretji iščejo nasvet itd.« Policisti zato pozivajo občane, naj zaklepajo objekte tudi, ko so doma, nepoznanih ljudi pa naj ne spuščajo v stanovanja, dokler se ne prepričajo o njihovih namenih. Sumljiva ravnanja naj čim prej in s čim več podatki prijavijo na interventno številko 113.