GROSUPLJE – V nedeljo dopoldne so bili policisti obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila v okolici Grosupljega. Ugotovljeno je bilo, da so storilci že 25. aprila izkoristili nepozornost oškodovancev in ju pod pretvezo polaganja optičnega kabla zvabili iz hiše. Takrat so drugi storilci vstopili v hišo ter odtujili nakit in gotovino. Da sta bila okradena, sta ugotovila šele včeraj, ko sta o tem tudi obvestila policijo.



Policisti zbiranje obvestil nadaljujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.