NOVO MESTO – V enem od Krkinih proizvodnih obratov v novomeški Ločni je pri sanaciji strehe danes zagorela strešna kritina. Krkini gasilci so požar v nekaj minutah pogasili. Po podatkih Krkine službe za odnose z javnostjo se ni pri požaru nihče poškodoval. Koliko škode je nastalo, še ni znano.



Pri PU Novo mesto so požar potrdili. O požaru so jih obvestili, na požarišče pa so napotili ekipo, ki bo tam opravila ogled in skušala ugotoviti vzrok požara.