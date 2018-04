Požar uničil komaj obnovljeno hišo

Ponoči so morali zaradi ponovnega vžiga posredovati še enkrat.

Celjski kriminalisti so si včeraj ogledovali požarišče, da bi odkrili, kje in zakaj je v hiši zagorelo.

POLZELA – V soboto popoldne je malo pred pol šesto zagorelo ostrešje stanovanjske hiše na Savinjskem nabrežju na Polzeli. Dim so prvi opazili najbližji sosedje in nemudoma poklicali gasilce, saj lastnikov večje, povsem obnovljene hiše ni bilo doma.Čeprav so prostovoljni gasilci društev s Polzele, Ločice ob Savinji, iz Andraža nad Polzelo, Braslovč in Letuša prispeli zelo hitro, je ogenj uničil ostrešje in mansardo hiše. Kot je povedal, tiskovni predstavnik Gasilske zveze Žalec, je v intervenciji sodelovalo 48 gasilcev, ki so na kraj dogodka prispeli z osmimi vozili, vključno z avtocisternami, da so poskrbeli za nemoteno oskrbo z vodo. V pripravljenosti so bila tudi druga društva Gasilske zveze Žalec. »Hiša trenutno ni primerna za bivanje, stanovalci so začasno zatočišče našli pri sosedih. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni vzdrževalec Elektra Celje, o dogodku smo obvestili predstavnike občine Polzela in poveljnika civilne zaščite, gasilci pa so ob pomoči občanov nadaljevali sanacijo požarišča,« je povedal Zupan.Ko smo včeraj prispeli na Polzelo, so celjski kriminalisti ravno začeli ogled kraja požara in poskušali ugotoviti vzroke. Šele nato so se gasilci lahko lotili prekrivanja strehe s folijo, da ob dežju škoda ne bi bila še večja. Kot je dejal predsednik PGD Polzela, so sosednja gasilska društva poklicali na pomoč zaradi bojazni, da jim ne bi zmanjkalo vode, saj imajo na tem območju le en hidrant. Gasiti pa so morali z notranjimi vpadi, saj je zelo verjetno začelo goreti v hiši. Trajalo je dobrih pet ur, polzelski gasilci pa so vso noč ostali na požarni straži. Še sreča, saj so zaradi ponovnega vžiga morali posredovati še enkrat.V hiši je živela petčlanska družinas tremi mladoletnimi otroki. Njihov najbližji sosed, ki je kupil hišo nasproti Majerjevih šele pred dobrim letom in pol, nam je povedal, da so najprej videli meglo. »Meni je bilo čudno, od kod megla, če pa je sijalo sonce. Nato je žena videla, da gori sosedova hiša in da gre za dim,« nam je povedal Đukić. In dodal, da je sreča, da ni pihal veter, saj bi bile lahko ogrožene številne hiše v tem strnjenem naselju, ki so druga od druge oddaljene pičlih nekaj metrov.inMajer sta podedovano hišo obnavljala deset in več let. »Še prejšnji teden so nekaj barvali,« so vedeli povedati sosedje, ki so družini takoj ponudili pomoč in prenočišče. Sreča je, da se nikomur od gasilcev, ki so res junaki, ni nič zgodilo. Res, vsa čast jim,« je sklenil sosed Petar Đukić.