Požar povzročil 30.000 evrov škode, reševali živino

LOVNIK – Na območju PP Slovenska Bistrica je v noči na 1. maj prišlo do požara na gospodarskem poslopju, ki je po nestrokovni oceni povzročil za okrog 30.000 EUR materialne škode. Policisti ogled kraja požara še opravljajo, so sporočili iz PU Maribor.



Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je v naselju Lovnik v občini Poljčane gorelo v gospodarskem poslopju. Gasilci PGD Poljčane in PGD Laporje so požar, ki je zajel objekt v izmeri 12 x 8 metrov, pogasili in iz objekta rešili živino ter kmetijske stroje.