Požar pogoltnil pol milijona evrov: poginile svinje, opečena lastnica

SAKUŠAK – V torek dopoldne je gorelo kmetijsko gospodarsko poslopje v Sakušaku.



Policisti so ugotovili, da je zaradi napake na električni napeljavi zagorela slama za steljo v hlevu, od tam pa se je ogenj razširil na gospodarsko poslopje. Objekt, velikosti okoli 20 x 17 metrov, je v celoti pogorel.



V požaru je poginilo enajst svinj – deset manjših in ena večja. Zgorelo je tudi več kmetijskih in vinogradniških priključkov. Med poskusom gašenja se je opekla lastnica objekta, vendar je zdravniško pomoč odklonila.



Materialna škoda po oceni lastnice objekta znaša okoli 500.000 evrov, poroča PU Maribor.



Policisti so tujo krivdo kot vzrok požara izključili, zato bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.