Povzročil nesrečo in pobegnil. Ste ga videli?

MEDANA – V soboto ob 17.50 se je na lokalni cesti v naselju Medana zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena mladoletna voznica mopeda in neznani voznik osebnega avtomobila neznane znamke.



Novogoriški prometni policisti so ob ogledu kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani voznik osebnega avtomobila črne barve in neznanih registrskih oznak vozil po lokalni cesti iz smeri naselja Plešivo proti Medani.



Ko je z vozilom pripeljal do bližine stanovanjskega objekta v Medani in v levi ostri nepregledni ovinek po klancu navzgor, ni vozil po desni strani vozišča glede na dovoljeno smer vožnje. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri oziroma iz Medane proti naselju Plešivo po klancu navzdol pripeljala mlajša voznica mopeda. Da se je izognila trčenju, je mladoletna voznica zapeljala desno in izgubila nadzor nad mopedom ter padla na desni bok.



Voznica mopeda in neznani voznik osebnega avtomobila sicer nista trčila. V prometni nesreči se je mladoletna oseba poškodovala.



Neznani voznik avtomobila temnejših barv je nato odpeljal proti naselju Medana, ne da bi udeleženki prometne nesreče nudil ustrezne podatke.



Policija poziva vse morebitne očividce, da z informacijami pomagajo pri razjasnitvi okoliščin nesreče.