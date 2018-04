Potapljači iskali in pogrešanega našli mrtvega

ODRANCI – Nič kaj prijetne praznike ne bodo imeli svojci, sorodniki in prijatelji 66-letnega Š. K. iz Odrancev, ki so ga našli utopljenega v domači gramozni jami.



Kot je poročala uprava za zaščito in reševanje, so ob 13.05 v gramoznici v Odrancih morali posredovati potapljači Podvodne reševalne službe Murska Sobota, ki so iskali pogrešano utopljeno osebo.



Pozneje nam je tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš potrdila, da so ob 15.20 našli truplo pogrešane osebe.



Dodala je, da je tuja krivda za smrt moškega izključena, odrejena pa je bila sanitarna obdukcija, ki bo razkrila vzrok smrti.



Po naših neuradnih podatkih so že pred tem na obali našli osebni avtomobil pogrešanega, v neposredni bližini na piknik mizi pa še ključe vozila. Zato je bilo jasno, da bo treba prečesati gramozno jamo, ki ni prav plitva. Kot nam je povedal vodja intervencije PRŠ Murska Sobota, Goran Klemenčič, ki je bil skupaj s kolegi pod vodo, so nesrečnega moškega našli po približno poldrugi uri iskanja na globini približno 3,5 metra.