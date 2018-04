Poskus uboja: 39-letnik z nožem nad 21-letnika

LJUBLJANA – V sredo, 11. aprila, so bili policisti PU Ljubljana nekaj po 20. uri obveščeni, da je v vozilu na Derčevi ulici poškodovan moški. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, ki so zavarovale območje in začele zbirati obvestila.



Ugotovili so, da gre za 21-letnika, ki ga je napadel 39-letni moški.



»Na podlagi zbranih obvestil in opravljenega ogleda je bilo ugotovljeno, da se je 21-letni oškodovanec 11. aprila okoli 20. ure s svojim vozilom nahajal na območju vrtičkov ob ulici Stegne in izvozu na severno ljubljansko obvoznico, kjer je nameraval prodati prepovedano drogo 39-letnemu osumljencu. Po vsej verjetnosti je pri pridobitvi oziroma nakupu prepovedane droge marihuane med njima prišlo do spora zaradi predhodnega dolga v višini nekaj deset evrov. Osumljenec (39) je 21-letnika fizično napadel in ga poškodoval z nožem. Temu je kljub poškodbam z vozilom uspelo zbežati s kraja in poiskati pomoč,« so sporočili iz PU Ljubljana.



Osumljenca (39) so v soboto je s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki mu je odredila pripor.



Med preiskavo kaznivega dejanja poskusa uboja je bil uveden predkazenski postopek tudi za 21-letnega oškodovanca, in sicer zaradi kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog. Policisti so opravili tudi preiskave prostorov in vozil 21-letnika ter pri tem zasegli več snovi (okoli 0,5 kg in 11 paketkov po 40 gramov), za katere obstaja verjetnost, da gre za prepovedano drogo konopljo, ter druge predmete (tehtnica, samozapiralne PVC-vrečke itd.). Po vseh zbranih obvestilih bodo tudi 21-letnika kazensko ovadili.