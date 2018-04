Policist za državo mrtev, za očeta živ

7 let bo minilo, odkar se je Bogdan odpravil na tek.

Če bo mrtev za državo, za družino ni

Bradaškjevi ob tabli, na kateri piše, da pogrešajo Bogdana. FOTO: Dejan Javornik

Avto našli, Bogdan izpuhtel

Bogdan Bradaškja je še vedno na policijskem seznamu pogrešanih oseb. Ker se 28. avgusta 2011 proti večeru ni pojavil v službi na PP Bovec, so ga začeli iskati. V kraju Soča so na obcestnem počivališču pri velikih soških koritih našli le njegovo škodo, v akcijo na terenu, ki je bil mestoma skoraj popolnoma neprehoden, pa je bilo kar nekaj časa vpletenih na desetine gorskih reševalcev, gasilcev in njegovih sodelavcev. Niso ga našli. V bližini kraja, kjer je pustil avtomobil, je njegova družina postavila tablo z napisom. »Tu si pustil zadnjo sled. Pogrešamo te. Tvoji domači.«

TOLMIN –iz Kobarida je odločen v veri, da je njegov sinše živ: »Naj pristojni naši družini postrežejo z enim samim dokazom, da ni tako.« Toda sodni mlini se vrtijo ravno v smeri Bogdanove razglasitve za mrtvega.Pred nekaj meseci je bilo namreč objavljeno v uradnem listu: »Pri okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljicezaradi razglasitve Bogdana Bradaškje za mrtvega. Imenovani je bivši policist Policijske postaje Bovec. Pogrešan je od 28. avgusta 2011, ko se je med 12. in 13. uro odpravil od doma na tek. Potem se je za njim izgubila vsaka sled. V zvezi z izginotjem pogrešanega je bila opravljena obsežna preiskava, ki pa je bila neuspešna. O njem od začetka leta 2017, ko je bil vložen predlog za razglasitev za mrtvega, ni bilo nobenih podatkov. Kdor bi kar koli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ...«Razglasitev za mrtvega je torej predlagala Bogdanova partnerica in mati njune hčerke, sodnicapa je te dni v postopku zaslišala tudi njegove starše Milana inter bratain sestro