Policist preko svojih pooblastil? Tako trdi Duško!

Da bi zavaroval svoje življenje, je policist iz službene pištole izstrelil strel, ki ni nikogar poškodoval.

Prijel sem policista za ovratnik, on pa je začel brcati in izvlekel pištolo. Uperil jo je v mojo glavo.

KRANJ – Kot kaže, se v krajnski sodni palači sojenjevendarle približuje koncu. Obtožnica 32-letnemu Tržičanu očita, da je pred enim letom sredi domačega mesta napadel policista. Eden najbolj zgovornih obtožencev, kar jih je v zadnjem obdobju vstopilo v veliko sodno dvorano, kaznivo dejanje odločno zanika. Njegov mlajši bratse je odločil drugače – očitke je priznal, zaradi česar so mu v Kranju lani jeseni prisodili polletno kazen.Na tokratni obravnavi je pričal nekdanji komandir Policijske postaje Tržič, ki je pripovedoval predvsem o tem, kakšne naloge je opravljal policistin kako uspešen je bil pri svojem delu. Bivši komandir je pojasnil, da je policist svoje naloge opravljal brez posebnosti. Dodal je, da so ga po dogodku sredi Tržiča premestili v drug kraj, ker so menili, »da je ogroženost policista visoka«.In kaj se je pred enim letom zgodilo v starem jedru Tržiča? Policisti so po dogodku sporočili, da je patrulja tistega dne »v rutinskem policijskem postopku obravnavala eno osebo, ki se je aktivno uprla in napadla policista, potem pa je pobegnila in se v kratkem času s še eno osebo vrnila na kraj dogodka ter ponovno napadla. Zaradi napada je policist zato, da bi zavaroval svoje življenje, iz službene pištole izstrelil strel, ki ni nikogar poškodoval. Oba napadalca so policisti že prijeli. Dva policista sta po prvih podatkih lažje poškodovana.«Brata Krupljanin sta na sodišču povedala drugače. Takole je sodnicipovedal Duško Krupljanin: »Z nečakom, ki še ni star pet let, sem bil ta dan v mestu. Sprehajala sva se, ko je k meni stopil policist in me obtožil, da sem oropal gostilno. Tega seveda nisem storil. Hotel je moje dokumente. Ker jih nisem imel s seboj, sem predlagal, da jih gremo iskat k meni domov. Nato je policist izvlekel solzivec in začel škropiti, snov pa je zašla tudi v otrokov obraz. Začel je jokati in tožiti, da ga peče.«Otrokov oče Danijel Krupljanin je dodal, da je hotel zaščititi družino, zato se je skupaj z bratom vrnil na kraj dogodka: »Prijel sem policista za ovratnik, on pa je začel brcati in izvlekel pištolo. Uperil jo je v mojo glavo, in če ne bi v zadnjem trenutku posredoval moj brat, bi bil mrtev. Otrok ima po dogodku še vedno težave in vsakič, ko vidi policiste, se trese.« Da bi razvozlali, kdo od vpletenih govori resnico, so na kranjsko sodišče že povabili mnogo prič, ki so bile med dogodkom kje v bližini in so videle dogajanje.Tokrat je obramba o tem, ali je dotičnega dne tržiški policist presegel svoja pooblastila, spraševala sodnega izvedenca za policijska in druga pooblastila. Ta se je trudil odgovoriti na vprašanja odvetnika, ki ga je zanimalo predvsem, zakaj, kako in kdaj lahko policist zahteva, da mu pokažemo osebno izkaznico. »Če jo policist zahteva, mu jo morate pokazati,« je bil jasen izvedenec, ki se je skliceval na določila zakona o osebni izkaznici.Sojenje se bo z zaslišanjem še enega izvedenca nadaljevalo – in morda tudi končalo – prihodnji mesec. Takrat v sodni dvorani pričakujejo nekoga, ki ima kamere ter snemalne naprave v malem prstu. Zakaj? Ker dogajanje v jedru Tržiča snemajo kamere, ki jih je tja namestila občina. A posnetki, ki so jih v sodno dvorano dostavili Tržičani, so slabi in večkrat prekinjeni. Obrambo čudi, zakaj so posnetki prekinjeni ravno v ključnih trenutkih. Tisti, ki skrbijo za te kamere, so na sodišču krivdo za prekinjene posnetke pripisali zastarelemu snemalniku. Zdaj obrambo zanima, ali takšna razlaga drži ali ne.