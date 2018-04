Policija razkrila, kdo se je utopil v slovenski reki

SPODNJA PRELOKA – V ponedeljek okoli 7.30 so policisti v Spodnji Preloki izsledili in prijeli sedem tujcev, domnevno državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo tako, da so preplavali reko Kolpo. Zaradi možnosti, da je bila v skupini tujcev še ena oseba, ki ji reke ni uspelo preplavati in bi se lahko utopila, so policisti takoj poklicali gasilce, ki so s čolnom pregledali Kolpo in v reki v Spodnji Preloki našli utopljenca. Na truplu ni bilo ugotovljenih znakov nasilja, zdravnica pa je za pokojnika odredila sanitarno obdukcijo.Policisti nadaljujejo preiskavo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.