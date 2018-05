KRANJSKA GORA – »Med vzponom v severni steni Triglava je danes dopoldne umrl planinec. Dogodek, ki ima znake gorske nesreče, se je zgodil na območju 'Belih plat', okoliščine pa kažejo na zdrs in padec v globino,« so današnjo tragično nesrečo, o kateri smo že poročali , opisali pri PU Kranj in dodali, da je moški umrl na kraju nesreče.V dolino so ga prepeljali z vojaškim helikopterjem.