Poglejte, kdaj bo znana usoda krvnika Gašperja Tiča

LJUBLJANA – Z zaključnimi besedami tožilstva, obrambe in pooblaščencev sorodnikov se je danes na okrožnem sodišču v Ljubljani zaključila glavna obravnava v sojenju Stefanu Cakiću, ki ga obtožnica bremeni uboja igralca Gašperja Tiča. Sodba bo znana v petek ob 14. uri. Tožilka za Cakića predlaga 12 let zapora, njegova obramba pa pričakuje pravično sodbo.



Tožilka je prepričana, da je Cakić želel Tiču vzeti življenje, kar po njenem dokazuje tako mnenje izvedencev, da je dogajanje trajalo od pet do deset minut, kot tudi to, da so bili nekateri vbodi povzročeni že po tem, ko se Tič več ni mogel braniti. Tožilstvo: Naj vas nekaznovanost ne zavede »Res imamo pred seboj fanta, starega 21 let, ki še ni bil kaznovan, po drugi strani pa imamo pred seboj moškega, ki je odšel v tujsko legijo in je storil kaznivo dejanje, zato naj nas to ne zavede,« je dejala. Poleg 12-letnega zapora za Cakića je predlagala tudi, naj mu sodišče podaljša pripor.



Na drugi strani je Cakićev odvetnik Gorazd Fišer v zaključni besedi poudaril, da pri Cakićevem dejanju ni bil izkazan naklep, kar ga po njegovem mnenju razbremenjuje krivde za očitano mu kaznivo dejanje. Prepričan je, da je Cakić dejanje izvedel v afektu oziroma stanju neprištevnosti, ki je bilo posledica nečesa hudega, kar se mu je zgodilo pred tem.