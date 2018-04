Podtaknil požar, poginilo več živali

MARIBOR – Požar, ki je v ponedeljek po 22. uri izbruhnil požar v lesenem hlevu za konje v Borovcih, je bil po ugotovitvah mariborskih kriminalistov in ptujskih policistov podtaknjen. V zvezi s požigom so policisti v torek zgodaj popoldne odvzeli prostost eni osebi in jo pridržali.



Ugotovili so, da je materialna škoda nekoliko večja, kot so najprej predvidevali, in znaša okoli 25.000 evrov.



Med ogledom so policisti in kriminalisti poleg poginulega konja našli še štiri poginule kokoši in manjšo kozo. To pomeni, da neznani storilec z dejanjem ni le požgal gospodarskega poslopja, ampak je po nepotrebnem povzročil tudi trpljenje živali, poroča PU Maribor.



Kriminalistična preiskava se nadaljuje.