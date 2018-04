Po Šiški z BMW-jem, v darilni vrečki niso bile smeti, ampak kokain

Pretep, po katerem je Budimović usodno zabodel mladega Porečana.

LJUBLJANA –ni neznana oseba iz sveta črne kronike. Pred nekaj leti so ga na Hrvaškem osumili in obtožili, da je bil vpleten v pretep, ki se je končal z ubojem, a se je na koncu izkazalo, da je nedolžen. Oprostilka zanj pa je prispela prepozno. »V podjetju, ki se ukvarja z oddajanjem luksuznih jaht, so mi dali odpoved. Šef mi je rekel, da si pač ne more privoščiti, da bi zanj delal nekdo, ki je vpleten v medijsko tako razvpit dogodek,« je potožil.A če mu pri južnih sosedih ni bilo treba v pripor (in zapor), ga je ječa doletela v domovini, tožilkapa razmišlja, da bi zanj zaradi prevažanja prepovedanih drog zahtevala tri leta zapora.Na včerajšnji predobravnavni narok pred sodnikomso torej Požuna privedli iz pripora, kjer se je znašel po februarskem srečanju s policisti na Celovški cesti. Prometni policistpravi, da so ga ustavili po obvestilu OKC, da naj bi po Šiški vozil avtomobil, ki je podoben tistemu, ki je bil udeležen v prometni nesreči s pobegom. Opravili so postopek z voznikom.Šišenski policistje s kolegom na kraj zaustavitve beemveja X5 prispel z navodilom, naj malce podrobneje pobrskata po Požunovem vozilu, saj je v njem morda skrita droga. Voznik naj bi se s pregledom strinjal. V zavitku iz alu folije je bil telefon. Kaj pa je v darilni vrečki, je zanimalo policista. Požun naj bi mu odvrnil, da smeti, a ko so iz nje izvlekli bel kvadrast vakuumsko zapakiran zavitek, naj bi pripomnil, da si želi odvetnika. Sledila je aretacija, policisti pa so pridobili sodni nalog za preiskavo avtomobila. Izplen preiskave je bil 400 gramov kokaina.Čeprav obramba trdi, da bi morali policisti že pred prvim pregledom vozila pridobiti odredbo za hišno preiskavo, zato bi moralo vse skupaj pasti v vodo, je sodnik odločil, da so delali zakonito.Požun je bil torej eden od treh aretiranih Slovencev, ki naj bi bili julija 2012 odgovorni za smrt 25-letnega Porečana. Zgodilo se je na motoristični prireditvi v hosti ob zalivu rta Larun, kjer naj bi se vnel pretep, Vidnjević pa je umrl zaradi izkrvavitve, potem ko ga je eden od Slovencev z nožem zabodel v trebuh. Uboja je bil obtožen ljubljanski bajker, sodelovanja pri pretepu pain Požun.Leta 2014 jih je puljsko županijsko sodišče spoznalo za krive: Budimoviću so prisodili 11 let zapora, Ilić in Požun pa sta bila obsojena na šest mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta. Po pritožbi obrambe je vrhovno sodišče Budimoviću znižalo kazen na devet let zapora, za Ilića in Požuna pa je ukazalo ponovljeno sojenje. Po njem sta bila oba oproščena očitka, da sta sodelovala v pretepu.