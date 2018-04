MARIBOR – V četrtek nekaj po 17. uri sta se zaradi parkiranja na Ljubljanski ulici v Mariboru sprla moška, stara 35 in 75 let. Med prepirom je mlajši starejšega vrgel po tleh. Ta je zatem odšel domov in se vrnil s sekiro, mlajši pa je iz osebnega avtomobila vzel nož, nakar sta si medsebojno grozila.



Policisti so obema zasegli predmeta, s katerima sta si grozila, in bodo oba kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.