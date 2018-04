SLOVENSKA BISTRICA – V ponedeljek ob 15.25 je v Slovenski Bistrici starejša oseba padla z drevesa in se huje poškodovala, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenske Bistrice in ekipa HNMP Maribor, ki so poškodovano osebo s policijskim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.



Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Zgornja Bistrica.