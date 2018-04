PESNICA – V nedeljo ob 22.36 sta v Pesnici pri Mariboru trčili osebni vozili. V nesreči so bile tri osebe poškodovane.



Uprava za zaščito in reševanje piše, da so reševalci NMP Maribor poškodovane osebe prepeljali v UKC Maribor, gasilci GB Maribor pa zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.