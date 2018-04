Po nesreči je umrl v bolnišnici

LOGARŠČE – Moški, ki je bil v soboto udeležen v prometni nesreči, je umrl, so sporočili iz PU Nova Gorica. Tragična nesreča se je zgodila ob 17.25 na lokalni cesti v naselju Logaršče.



Kot so zapisali, je 51-letnik vozil kmetijski traktor s priklopnikom iz smeri Klavž proti Ponikvam. Med vožnjo je na priklopnem drogu ob prednji stranici prikolice stal 77-letnik. Med vožnjo je padel na vozišče, kolo priklopnika pa je zapeljalo čezenj. Reševalci nujne medicinske pomoči so mu nudili prvo pomoč, nato pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.