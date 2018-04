Kaos na avtocesti, ko je 23-letnik zadel v stoječe vozilo

SMEDNIK, ČATEŽ – V petek popoldne se je zgodila prometna nesreča s premoženjsko škodo na avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom. Novomeški prometniki so ugotovili, da je nesrečo povzročil 63-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil po sredini prometnega pasu. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,28 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



Dan kasneje okoli 20. ure pa so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Čatežem in Drnovim. Ugotovili so, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila trčil v avtomobil, ki je zaradi izpraznjene gume stal na odstavnem pasu. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval in je bil odpeljan v bolnišnico, je imel v litru izdihanega zraka 1,75 miligrama alkohola, so sporočili iz PU Novo mesto.